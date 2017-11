Expediente X: Mulder y Scully regresarán el próximo 3 de enero

Apenas quedan unas semanas para decir adiós a este año 2017 que tantas alegrías nos ha brindado. Un importante acontecimiento que además supone la inauguración de la próxima temporada televisiva. 2018 prepara ya su andadura con múltiples proyectos a sus espaldas. Entre ellos, la nueva entrega de todo un clásico del género de ciencia ficción: Expediente X. Mulder y Scully regresarán a la pequeña pantalla tras más de una década investigando todo tipo de fenómenos paranormales.

La undécima temporada será también la última para uno de sus protagonistas, pues la actriz Gillian Anderson ha confirmado su intención de abandonar la serie de manera definitiva. ¿Será este el final de Expediente X?

This Just In: Fox Announces #TheXFiles Return Date, Unveils New Ket Art (and Tagline) https://t.co/PGscq102h6 @davidduchovny @GillianA pic.twitter.com/j4uggNdZWr

— Michael Ausiello (@MichaelAusiello) 15 novembro 2017