Los mejores episodios para celebrar Acción de Gracias

Estados Unidos celebra este jueves una de sus festividades más reconocidas a nivel mundial: el Día de Acción de Gracias. Ese momento, previo a la navidades, en el que las familias se reúnen alrededor de la mesa y agradecen todas las cosas buenas que les ha dejado este año. Una oración aderezada con el más suculento de los banquetes: pan de maíz, puré de patatas, salsa de arándanos, pastel de calabaza y, por supuesto, un gran pavo asado.

No obstante, estamos ante una tradición propia del otro lado del charco. Nuestro conocimiento procede únicamente de todas aquellas películas y series de televisión que han querido mostrar ese instante a través de la pantalla. ¿Quién no ha soñado nunca con pasar el día de Acción de Gracias en casa de Monica y Chandler? ¿Y en compañía de la divertida familia Simpson? Si este año has decidido unirte a la diversión, os proponemos seis episodios inspirados en esta fiesta única en el mundo.

Friends

Ninguna serie ha aprovechado el día de Acción de Gracias como Friends. En cada temporada, los protagonistas viven alocadas aventuras mientras degustan una deliciosa cena con el sello inconfundible de Monica Geller. Un partido de fútbol americano, Brad Pitt como invitado, viajes al pasado, un pastel inglés nada tradicional o el pobre Chandler metido en una caja son solo algunas de estas memorables escenas.

Las chicas Gilmore

¿Serías capaz de asistir a cuatro cenas de Acción de Gracias el mismo día? Rory y Lorelai Gilmore sí y lo hacen con el desparpajo y la glotonería que les caracteriza. En este episodio especial, las chicas Gilmore se ven en la obligación de cumplir con sus amigos y familiares: primero la señora Kim, luego Sookie y Jackson, después la elegante cena de los abuelos Gilmore y, por último, el tradicional menú del café de Luke. ¿Alguien da más?

Cómo conocí a vuestra madre

Si siempre relacionas el día de Acción de Gracias con un buen tortazo, debes ser un fan acérrimo de Cómo conocí a vuestra madre. Bajo el título ‘Slapsgiving’, Marshall retoma la apuesta que hizo contra Barney, mediante la cual este debía recibir sin rechistar cinco bofetadas inesperadas por parte de su amigo. No hay nada más divertido que ver a Barney totalmente desquiciado mientras espera ese temido momento.

Buffy Cazavampiros

A diferencia del resto de la serie, este capítulo dejó el humor a un lado para mostrar un argumento mucho más profundo y crítico que el de sus antecesores. A través de la llegada de un grupo de fantasmas indígenas, este pone de manifiesto que los auténticos americanos son los nativos expulsados tras la colonización europea. Además, Spike, personaje interpretado por James Marsters, se muestra más divertido que nunca.

Los Simpson

Todos sufrimos cuando Bart lanzó a la chimenea el centro de mesa que Lisa había construido para la ocasión. Una nueva travesura que empuja al hijo de Homer y Marge a las calles de Springfield durante la noche de Acción de Gracias. Tras vagar por un barrio de suma pobreza y ver llorar a su hermana desde un árbol cercano, Bart reconoce su error, disfrutando así de la celebración más familiar del año.

Modern Family

Como toda sitcom que se precie, Modern Family despliega su mejor comedia de enredo para celebrar con los espectadores el día de Acción de Gracias. En el capítulo ‘Three Turkeys’, varios miembros de la familia intentan organizar por separado su propia fiesta, sin prevenir esos pequeños detalles que siempre terminan por arruinar los mejores planes. Finalmente, todos se reúnen en casa de Jay para disfrutar de una suculenta cena, como debería haber sido desde el principio.

South Park

Incluso las series más irreverentes sienten especial predilección por este tipo de festividades. En la primera temporada de South Park, tras ver un anuncio publicitario sobre la hambruna en África, los protagonistas deciden enviar dinero a una organización, con el objetivo de recibir un reloj como regalo. Sin embargo, por error, adoptan un niño al que llaman Paco, el flaco. Este quedará abrumado al ver la cantidad de comida que hay en la ciudad, en comparación con su país natal.