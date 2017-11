El reparto de One Tree Hill acusa a su director de acoso sexual

Durante sus nueve años en antena, One Tree Hill fue el ejemplo perfecto de esa ficción seriada dirigida especialmente al público adolescente. Protagonistas esculturales, historias de amor apasionadas, muertes inesperadas y tramas plagadas de intensidad y emoción. Todo ello, en los pasillos del típico instituto de secundaria estadounidense. ¿Qué más se puede pedir? Un éxito que, detrás de las cámaras, siempre estuvo manchado por el terrible comportamiento de su creador y director, Mark Schwahn, acusado ahora de acoso sexual por gran parte del equipo creativo de la serie.

La primera en hacer públicos los abusos cometidos por Schwahn ha sido la guionista Audrey Wauchope, en relación a la desagradable experiencia que ella y su compañera, Rachel Specter, sufrieron durante el rodaje de One Tree Hill. A través de una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Twitter, Wauchope narra como el famoso showrunner siempre buscaba momentos de intimidad con el personal femenino de One Tree Hill, extendiendo la conducta a insinuaciones y tocamientos. Incluso, recuerda como Schwahn mostró fotos de una de las actrices desnuda, con quien mantenía una relación sentimental, al resto de empleados masculinos. “Sé que hizo más, pero no a mí, así que no son mis historias para compartir”, sentencia la escritora.

Esta pauta ha sido confirmada por las actrices protagonistas de la serie. Sophia Bush, Hilarie Burton, Bethany Joy Lenz y 15 miembros más del elenco han respaldado las declaraciones de Audrey Wauchope, compartiendo además sus propias vivencias.

Un secreto a voces

“Muchas de nosotras fuimos, en diversos grados, manipuladas psicológica y emocionalmente. Más de una todavía está en tratamiento por estrés postraumático. […] Tuvimos que aprender rápidamente a defendernos, a veces físicamente, porque nos quedó claro que los supervisores del set no eran los protectores que se suponía que debían ser. A muchas de nosotras se nos habló de un modo que abarcaba desde el espectro profundamente perturbador, hasta la ilegalidad absoluta”, dicta la carta publicada por Bush y sus compañeras.

De manera independiente, Hilarie Burton, quien interpretó a Peyton Sawyer durante seis temporadas, ha confesado que luchó contra la sexualización gratuita de la que Schwahn dotó a su personaje. La misma que ella sufrió en sus propias carnes. Burton afirma que, en más de una ocasión, el creador de One Tree Hill intentó besarla contra su voluntad y que dedicó gran parte de su tiempo a enfrentar a las mujeres del equipo entre sí, abusando de ellas verbalmente y difundiendo rumores falsos.

Todo el reparto en contra de Schwahn

El reparto masculino de One Tree Hill ha querido expresar su apoyo a todas esas mujeres que durante el rodaje de la serie se vieron acorraladas por Mark Schwahn. Una pauta que muchas de ellas denunciaron a Warner Bros, recibiendo a cambio un silencio desolador. Chad Michael Murray, James Lafferty, Austin Nichols y Michael Grubbs han sido algunos de los actores que se han unido a esta carta abierta contra Mark Schwah.

“Aplaudo a todas las mujeres de One Tree Hill, a todas las mujeres de la tierra, que se enfrentan a un sistema que les ha fallado en el pasado y en este momento. Estoy de pie con ellas”, ha escrito Lafferty a través de Twitter. “Es hora, hermanas. Estoy muy orgulloso de llamar a estas mujeres mi familia. No os lo podéis imaginar”, retwitteó también Murray en la misma red social.

Por el momento, Schwahn ha sido suspendido como productor ejecutivo del proyecto televisivo en el que actualmente se encuentra inmerso: The Royals. La serie de E! Entertainment Television ha decidido tomar medidas drásticas hasta que un juez determine la culpabilidad del showrunner. No obstante, la noticia ya ha hecho mella en el equipo de The Royals. Alexandra Park, protagonista de la misma, se ha pronunciado al respecto: “Tengo la responsabilidad, como alguien que ha trabajado bajo la dirección de Mark Schawhn en The Royals de hacerles caso. Estoy devastada por admitir a mí misma, a mis compañeros y a esta industria que yo también he estado expuesta a este comportamiento deplorable”, asegura la actriz.