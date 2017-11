The Handmaid’s Tale anuncia por fin su fecha de estreno

Tras proclamarse como una de las grandes triunfadoras en la última edición de los Premios Emmy, el servicio de streaming Hulu ha anunciado recientemente la fecha de estreno oficial de la nueva temporada de The Handmaid’s Tale, su serie estrella. La adaptación televisiva de la obra homónima de Margaret Atwood regresará a nuestras pantallas el próximo mes de abril, con una segunda entrega mucho más oscura e inquietante.

Así se describe el argumento en la sinopsis oficial que la plataforma también ha publicado y que apunta a una época aún más traumática para la protagonista de la ficción, ahora embarazada. “La serie dramática ganadora del Emmy regresa con una segunda temporada marcada por el embarazo de Offred y su lucha permanente por liberar a su futuro hijo de los horrores distópicos de Gilead. ‘Gilead está dentro de ti’ es el dicho favorito de la tía Lydia. En la segunda temporada, Offred y todos nuestros personajes lucharán contra esta oscura verdad o sucumbirán a ella”, dicta la sinopsis.

13 episodios de auténtico infarto

La segunda temporada de The Handmaid’s Tale conseguirá atraer la atención del espectador con un primer episodio a la altura de las más altas expectativas. “No tratéis de adivinar lo que sucede en la primera escena del episodio uno de la segunda temporada”, advirtió Moss en referencia al capítulo de estreno. “Nunca lo conseguiréis, y lo digo objetivamente como espectador. No lo vais a adivinar, y eso me encanta”, añade.

Esta entrega constará de un total de 13 episodios, tres más que su antecesora. Entre las muchas tramas que la compondrán, se encuentra la reaparición de uno de los personajes preferidos por la audiencia: Ofglen, interpretada por la ganadora de un Emmy Alexis Bledel. No obstante, The Handmaid’s Tale también ha preparado una nueva remesa de personajes, entre los que destaca la actriz Clea Duvall, quien dará vida a la ex mujer de Oflgen. Además, el equipo de guionistas ha declarado en más de una ocasión su intención de incluir a más Marthas en la historia, esas mujeres encargadas del cuidado y la supervisión de todas las Criadas.