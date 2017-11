Future Man, la nueva comedia futurista de HBO con Josh Hutcherson

HBO España estrenó ayer una de las series más prometedoras de su extenso catálogo: Future Man. Una comedia futurista que busca coger el relevo generacional de todo un clásico de la gran pantalla, la trilogía de ‘Regreso al Futuro’. Las reminiscencias a la saga liderada por los inolvidables Michael J. Fox y Christopher Lloyd son claras. Al igual que las dirigidas al mundo de los videojuegos, consecuencia directa de la afición que el protagonista profesa hacia ellos. “El objetivo con ‘Future Man’ era hacer una serie que conectara realmente con una audiencia que ama la ciencia ficción, los videojuegos y el cine de ciencia ficción de los 80“, explica el propio Hutcherson durante la presentación de la serie.

Josh Futturman es lo que muchos considerarían un gamer de campeonato. Su única ventana al mundo es aquella que maneja con los mandos a través de la pantalla. No obstante, esta anodina existencia pronto dará un giro de 360º, gracias a dos viajeros del futuro que necesitan desesperadamente su ayuda. En ese mismo instante, Josh pasará de ser un chico corriente al salvador que la raza humana necesita.

Future Man, o como convertir a un conserje en superhéroe

Not all heroes wear capes. This one wears a janitor uniform. All episodes of #FutureMan drop 11/14, only on @Hulu. Link in bio. Una publicación compartida de Future Man (@futuremanonhulu) el 8 de Nov de 2017 a la(s) 11:30 PST

La serie presenta a su protagonista como un conserje de laboratorio aburrido y sin aspiraciones, cuyo único consuelo es llegar a casa tras terminar la jornada y darlo todo con su videojuego favorito, The Biotic Wars. Sin embargo, un día, Josh consigue superar su última aventura. De repente, dos de los personajes salen de la pantalla para pedir al joven que les ayude a salvar el mundo. Una increíble hazaña, y mayor equivocación, a la que Josh se enfrentará con la torpeza que le caracteriza. Es aquí cuando Future Man adopta ese argumento tan habitual en la actualidad: la transformación de una figura, a simple vista, insustancial en alguién con la capacidad de cambiar el mundo.

Josh Hutcherson encabeza el reparto principal de Future Man, su primer gran trabajo desde el final de la saga que le dio la fama: Los Juegos del Hambre. A su lado, encontraremos una pareja de armas tomar: Wolf y Tiger, a los que dan rostro Derek Wilson y Eliza Coupe. Estos soldados del futuro llegarán para revolucionar la vida del protagonista y la de todos los que les rodean. Pues ellos tendrán que aprender también a adaptarse a una realidad totalmente opuesta a la que conocían, dejando para el recuerdo escenas de gran ingenio y sentido del humor. El resto del elenco lo completan Ed Begley Jr., Keith David, Haley Joel Osment y Glenne Headly, quien falleció en pleno rodaje con 62 años.

Esta primera temporada consta de un total de 13 capítulos, de media hora de duración. Dos grandes nombres de la comedia ejercen como productores ejecutivos de la ficción. Hablamos de Seth Rogen y Evan Goldberg, responsables de títulos como ‘La fiesta de las Salchichas’ y ‘Juerga hasta el fin’, quienes también han dirigido el episodio piloto.

Josh Hutcherson de declara fan de Paquita Salas

Paquita Salas en Netflix. Para todos los que preguntáis: la primera temporada disponible desde ya mismo en Netflix. ¿Y la segunda? La segunda por y para Netflix, el año que viene. #PaquitaSalas ❤️ Una publicación compartida de Brays Efe (@braysefe) el 4 de Oct de 2017 a la(s) 1:11 PDT

Durante la presentación en España de Future Man, Josh Hutcherson habló de una de las series nacionales con mayor proyección: Paquita Salas. El actor confesó al medio eCartelera su afición por la historia de esta representante de artistas anclada en el pasado. “Me encanta la serie Paquita Salas, soy amigo de Los Javis. Me encantaría salir en ella […] Creo que ahora hay un movimiento joven y nuevo muy guay en el cine y la televisión española y me encantaría entrar a formar parte de él”, asegura Hutcherson.

La amistad entre el protagonista de Future Man y Javier Calvo y Javier Ambrossi se debe a la relación sentimental que el estadounidense mantiene con la española Clara Traisac, miembro del reparto de Paquita Salas. Una razón de peso para lanzarse de lleno a la industria televisiva y cinematográfica de nuestro país.