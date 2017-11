Krysten Ritter, hospitalizada por una repentina enfermedad

La actriz Krysten Ritter no solo se dedica a salvar el mundo en su propia serie de televisión, Jessica Jones. Un notable cometido que también lleva a cabo en The Defenders, junto a algunos de sus compañeros del universo Marvel. La estadounidense ejerce además un importante papel detrás de las cámaras, donde ha iniciado su propia andadura como escritora. Lamentablemente, esta fulgurante carrera ha quedado marcada por una repentina enfermedad. Durante la promoción de ‘Bonfire’, la primera novela de Ritter, la joven ha tenido que ser hospitalizada de urgencia, según ha compartido con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram.

Hasta los superhéroes enferman

Hi Chi-Town fans! I am so sorry I missed my signing at @andersonsbookshop in Naperville tonight. As you can see, I got super sick suddenly and had to go to the hospital. I was so devastated to miss all you guys. I’m on the mend now and I’m totally going to be OK and I can’t wait for you all to read the book! You guys mean the world to me and thank you for all the love and support Xoxox krysten 🤢❤️ Una publicación compartida de Krysten Ritter (@therealkrystenritter) el 10 de Nov de 2017 a la(s) 8:32 PST

La popular actriz del catálogo de Netflix ha publicado una fotografía desde la cama del hospital donde actualmente reposa. “¡Hola, admiradores de Chi-Town!”, escribió Krysten Ritter con el objetivo de explicar lo sucedido. “Lamento mucho haberme perdido la sesión de @andersonsbookshop en Naperville esta noche. Como pueden ver, me enfermé súbitamente y tuve que ir al hospital. Estaba tan devastada de echaros de menos. ¡Ahora estoy recuperándome y voy a estar bien y no puedo esperar a que todos leáis el libro! Gracias por todo el amor y apoyo”, concluye. Esta no es la primera ocasión en la que Ritter protagoniza una eventualidad de este tipo. El año pasado, la actriz paralizó el rodaje de The Defenders tras desmayarse en el set.

Afortunadamente, y como la propia Ritter afirma en dicha entrada, su salud se mantiene estable y es cuestión de días que abandone el centro de manera definitiva. Para retomar así su gira literaria por todo Estados Unidos. Además, los seríefilos aficionados a su trabajo podrán disfrutar de nuevo de sus aventuras a partir de 2018, fecha en la que se estrenará la nueva temporada de Jessica Jones.