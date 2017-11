Hitman: Hulu adaptará el videojuego a la pequeña pantalla

El sector de los videojuegos es una fuente de inspiración habitual para otros ámbitos del entretenimiento como el cine o la televisión. Recordemos sino la adaptación al séptimo arte de grandes títulos como ‘Alone in the Dark’, la saga ‘Tomb Raider’, o ‘Resident Evil’. Un tipo de contenido que siempre se ha situado en el género de animación cuando se trata de la pequeña pantalla. Angry Birds, Pac-Man o Skylanders Academy son solo algunas de las historias destinadas al público más joven. No obstante, muchos de los relatos concebidos para jugar a los mandos son también aptos para series de acción real, capaces de otorgarles la dimensión que tanto ansían.

Uno de los primeros proyectos en lanzarse a la piscina ha sido el juego de arcade Contra, que tendrá su propia versión con actores de carne y hueso. Todo ello de la mano de Konami, empresa responsable de la obra original. Siguiendo la estela de los intrépidos soldados Bill Rizer y Lance Bin, otro agente igual de temerario dará pronto el salto a la televisión.

Bienvenido a la televisión, Agente 47

The Season Finale of HITMAN has arrived! Watch the new trailer and play Episode 6: Hokkaido now! Una publicación compartida de HITMAN (@hitman_official) el 1 de Nov de 2016 a la(s) 9:56 PDT

El servicio de streaming Hulu, actualmente en auge gracias a su serie fetiche, The Handmaid’s Tale, ha unido sus fuerzas con Fox 21 para desarrollar una nueva adaptación del videojuego más vendido de IO Interactive: Hitman. A pesar de que todavía se desconocen los detalles correspondientes a la trama, la identidad del director responsable se ha hecho pública esta misma semana. Hablamos de Derek Kolstad, guionista de la película de acción ‘John Wick’, con Keanu Reeves. Este liderará el episodio piloto de la ficción, que planea convertirse en el buque insignia de la plataforma.

Adrián Askarieh y Chuck Gordon ejercerán de productores ejecutivos, un cargo que compartirán con el propio Derek Kolstad. Además, el proyecto será supervisado por varios representantes de ambas compañías: Bert Salke, Jane Francis, Gloria Fan, Kira Innes y Jordan Helman.

Así es Hitman

47 means business. Are you ready? HITMAN is available now as a digital download for PS4, Xbox One & PC. #SilentAssassin #HITMAN Una publicación compartida de HITMAN (@hitman_official) el 29 de Mar de 2016 a la(s) 5:03 PDT

Desde su debut como juego de ordenador en el año 2000, Hitman ha vendido más de 25 millones de copias en todo el mundo. Un éxito que se ha extendido en el tiempo hasta alcanzar un total de quince títulos en el mercado. Una fulgurante andadura que parece no tener fin, sobre todo tras cruzar el charco a la gran pantalla. La franquicia dejó huella en el cine con dos largometrajes: ‘Hitman’ y ‘Hitman: Agente 47’, protagonizadas por Timothy Olyphant y Rupert Friend, respectivamente. Lamentablemente y al igual que el resto de productos inspirados en videojuegos, ninguna de las películas consiguió despegar en taquilla. ¿Logrará hacerlo en televisión?

Según afirma el medio estadounidense Deadline, la ficción seriada “se acercará estrechamente a la mitología popular que sobresale en el videojuego”. Algunos expertos en la materia apuestan firmemente por el proyecto, sobre todo si los responsables mantienen dicha fidelidad y acogen la creatividad, el ingenio y el sentido del humor que convierten la saga original en un gran pasatiempo.

Hitman gira en torno a un hombre conocido como Agente 47, creado a partir de la manipulación genética de cinco de los criminales más peligrosos del mundo. Su ascendencia le convierte en el asesino perfecto. La fuerza, la velocidad y el intelecto del Agente 47 están sobre la media humana. Por esta razón, la Agencia ICA contrata sus servicios para llevar a cabo múltiples misiones a lo largo y ancho del planeta. La trama da pie a un sin fin de escenas de gran violencia, que podrían mantenerse en la futura versión televisiva.