Stranger Things: La tercera entrega también dará un salto temporal

Tras su estreno el pasado 27 de octubre, la segunda temporada de Stranger Things sigue cosechando multitud de elogios por parte del público y la crítica especializada. Todo ello, mientras el equipo responsable se encuentra ya inmerso en la producción de la próxima entrega, que verá la luz previsiblemente a lo largo de 2018. Ante el aluvión de referencias que ha experimentado la serie durante estas últimas semanas, los responsables han comenzado a dar algunas pistas sobre el argumento que encabezará la nueva tanda de episodios.

Como ya ha ocurrido en esta temporada, Stranger Things experimentará de nuevo un salto temporal de gran magnitud. Recordemos que el capítulo titulado ‘MADMAX’ sitúa a la audiencia un año después de los acontecimientos que marcaron para siempre la pequeña localidad de Hawkins. Los hermanos Ross y Matt Duffer revelaron que la futura trama no será una continuación inmediata del último episodio, donde tiene lugar ese ya inolvidable Baile de Invierno. Pero, ¿cuál es el motivo de dicha decisión? Al parecer, la edad del reparto protagonista.

Ya no son tan niños

Los jóvenes actores que lideran la ficción de Netflix están creciendo, un cambio muy evidente que ha obligado a los hermanos Duffer a acelerar el transcurso de la historia en cada temporada. De esta forma, evitan que los personajes luzcan mucho más mayores que la edad que realmente les corresponde. Un grave error que termina por restar credibilidad a la serie. Durante una entrevista con el medio estadounidense Yahoo!, Ross Duffer ha querido explicar personalmente las razones de este importante salto temporal. “Los niños están, quiero decir, ya parecen mucho mayores. No importa lo que queramos hacer, recuerdo cuando estábamos hablando de la segunda temporada, queríamos empezarla en Navidad y partir desde ahí, pero entonces nos dimos cuenta de que los niños ya eran mayores, así que tuvimos que hacer un salto temporal”, asegura Duffer.

Una realidad que ha afectado sobre todo a uno de los miembros del elenco protagonista: Caleb McLaughlin, quien interpreta al joven Lucas Sinclair en la ficción. “En el último trailer, tuvimos que hacer un cambio en una línea con Caleb. Ahora tiene la voz de un hombre. Me intimida. Va a ir conduciendo al rodaje el año que viene”, bromea el guionista y director. Y es que el también actor de Broadway cumplió el pasado 13 de octubre 16 años.

Stranger Things se volverá mucho más extraña

La incipiente adolescencia a la que actualmente se enfrentan los actores más jóvenes de la serie será trasladada también a la pequeña pantalla. Los Duffer consideran que esta etapa tan significativa aportará grandes momentos al programa, obligándole también a evolucionar. “La adolescencia es una parte muy dramática de tu vida, ¡y el drama es bueno!”, bromea Matt Duffer. Junto a la intensidad de esta parte de la trama, Stranger Things regresará también mucho más misteriosa y personal, situando el foco de atención en el desarrollo de los personajes.

“No necesariamente va a ser más grande en escala. Lo que realmente me entusiasma es darles a estos personajes un viaje interesante para continuar. […] Será algo mucho más extraño e íntimo”, explica Matt. De esta forma, la mitología que siempre ha caracterizado a la ficción quedará relegada en esta ocasión a un segundo plano.

La tercera temporada de Stranger Things será también construida como una película de nueve horas, gracias a la increíble acogida y confianza que Netflix ha depositado en ella. “Lo que es divertido para mí es que podemos hacer películas, pero ya no estamos restringidos por este período de dos horas. Nos da un lienzo más grande para pintar. Abre todo tipo de nuevas posibilidades para contar historias”, comparte el guionista. No obstante, esta nueva entrega no ha sido confirmada todavía de manera oficial, aunque su renovación está asegurada. Sobre todo, tras conocer los récords de audiencia cosechados la noche de su estreno.