Disney prepara ya una serie de Star Wars de acción real

Desde el estreno de su primera película en 1977, la saga Star Wars se ha convertido en todo un fenómeno de la cultura popular a nivel mundial, y su calidad e influencia dentro de la industria han sido reconocidas por numerosos cineastas y expertos en el género de ciencia ficción. Con casi una decena de obras para la gran pantalla, ocho series de televisión, infinidad de historietas, videojuegos, conciertos y convenciones, el universo intergaláctico creado por George Lucas sigue creciendo a pasos agigantados. El último proyecto en sumarse a esta larga lista de títulos llegará de la mano de Disney y su nueva plataforma de contenido en streaming.

Star Wars en televisión y en carne y hueso

Darkness rises… and light to meet it. See Star Wars: The Last Jedi in theaters December 15th. Get tickets now. Link in profile. Una publicación compartida de Star Wars (@starwars) el 1 de Nov de 2017 a la(s) 9:10 PDT

En 2019, la compañía lanzará junto a Fox un servicio similar al que actualmente ofertan otros grandes nombres como Netflix, Hulu, Amazon o HBO. Para celebrar tan importante acontecimiento, Disney se encuentra ya inmerso en la producción de su propia programación. Según ha informado Robert Iger, CEO de The Walt Disney Company, el catálogo presentará durante la próxima temporada entre cuatro y cinco series originales, así como varias películas exclusivas.

Entre ellas, se encontrará la primera ficción con actores de carne y hueso inspirada en el universo de Star Wars. Una noticia que, tras varios años de rumores, por fin ha sido confirmada de manera oficial por los responsables de la misma. Esta será presentada al público previsiblemente a lo largo de 2019, como reclamo publicitario para el lanzamiento de la plataforma. Todavía se desconocen los detalles correspondientes a la trama, un secretismo que se extiende también al equipo creativo y el reparto protagonista. No obstante, los millones de fans de la saga original ya han mostrado su entusiasmo a través de las redes sociales. Sobre todo, tras descubrir la nueva trilogía cinematográfica que también verá la luz muy pronto.

También hay hueco para los monstruos y los superhéroes

It’s time. Assemble to see #Avengers #AgeOfUltron, in theaters NOW! Get your tickets: http://Fandango.com/Avengers (If you comment a spoiler you will be blocked!) Una publicación compartida de The Avengers (@avengersmovie) el 1 de May de 2015 a la(s) 9:08 PDT

Nadie puede negar el esplendor del que actualmente gozan todas aquellas historias protagonizadas por valientes superhéroes. La pequeña pantalla está plagada de personajes que arriesgan su vida por salvar el mundo. The Flash, Arrow, Smallville, The Gifted, The Defenders, The Punisher… Una extensa lista que ahora contará con un nuevo miembro entre sus filas.

Disney aprovechará también el filón del universo Marvel para crear su propia serie de acción real. La compañía lleva varios años explotando la marca en la gran pantalla, dejando para la posteridad algunas de las cintas más taquilleras de la historia del cine. Todas las películas que conforman la franquicia sumarían una recaudación aproximada de 10.850 millones de dólares. Con este movimiento, Disney planea arrebatar el liderazgo a Netflix en materia de superhéroes, pues la plataforma se encuentra detrás de la mayoría de series del género.

No obstante, los planes de futuro de la compañía también afectan a dos productos igualmente reconocidos en la industria, aunque en esta ocasión están destinados a un público muy diferente. Disney completará su catálogo con dos series basadas en el clásico de animación Monstruos S.A. y la trilogía de High School Musical. La famosa saga de películas protagonizada por Zac Efron y Vanessa Hudgens contará con un nuevo reparto protagonista, mientras que la ficción animada nos traerá de vuelta a una de las parejas más divertidas de Pixar: Sully y Mike Wazowski. Cuatro proyectos a la altura de las expectativas y con el poder suficiente para desbancar al gigante Netflix.