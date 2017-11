Los creadores de Cómo Conocí a Vuestra Madre tienen nueva serie

Tres años después del final de su serie fetiche, Carter Bays y Craig Thomas, creadores de Cómo conocí a vuestra madre, se encuentran ya inmersos en un nuevo proyecto, mucho más ambicioso y extravagante que su antecesor. Bajo el título Making Friends, la pareja de guionistas presentará al público a un personaje muy peculiar, un experto en inteligencia artificial cuyos únicos amigos son un grupo de robots. Amazon Studio se ha mostrado ya muy interesado en el piloto, que cuenta con Pan Fryman, Evan Goldberg y el actor cómico Seth Rogen como productores ejecutivos del mismo. Un equipo de altos vuelos que cuenta también con el primer miembro protagonista del reparto.

Su gran oportunidad

El actor sudafricano Adhir Kalyan ha sido el elegido para encabezar el elenco de Making Friends. En ella, Kalyan interpretará al divertido e inocente Mark, un tipo brillante pero con problemas para socializarse. Un perfil que recuerda mucho a otros personajes de la pequeña pantalla, como Sheldon, Howard y el resto de científicos de The Big Bang Theory, tan de moda en nuestros días.

Esta flamante andadura reunirá de nuevo a Kaylan con Sony TV, estudio responsable del proyecto, tras trabajar juntos durante años en la comedia de situación Reglas de Compromiso, emitida hasta 2013 en la cadena CBS. Su currículum es de lo más extenso, aunque desconocido para la mayoría. ¿Será esta su gran oportunidad? Kaylan ha trabajado en series y películas como ‘Up in the air’, con George Clooney, Nip/Tuck, Second Chance o I love Dick.

Making Friends también podría suponer el regreso triunfal a la industria de Carter Bays y Craig Thomas. Desde la despedida definitiva de Cómo conocí a vuestra madre, el dúo ha intentado recuperar la notoriedad de la que antes disfrutaba. Centrando todos sus esfuerzos en ese esperado spin-off que a día de hoy no termina de cuajar. No obstante, la CBS ha dado ya luz verde a otra de sus propuestas: Distefano. Un piloto inspirado en la estrella de la MTV Chris Distefano.