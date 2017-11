Los creadores de Twin Peaks ya piensan en una cuarta entrega

Twin Peaks ha sido siempre y será una de las series de referencia de la pequeña pantalla. David Lynch y Mark Frost consiguieron perturbar a toda una generación de espectadores con el asesinato de la joven Laura Palmer, y todos los misterios que su muerte desentrañó. Por este motivo, no es de extrañar que la locura se extendiera por todo el universo seriéfilo tras conocer, en 2014, la noticia del regreso de la ficción. Este año, Showtime hizo nuestros sueños realidad, trasladando de nuevo a la audiencia al apacible, aunque inquietante, pueblo de Twin Peaks.

Esta miniserie limitada de 18 episodios hizo las delicias de todos los fans de la historia original, recuperando además esa atmósfera que solo Lynch es capaz de recrear. No obstante, ¿crees que la fórmula funcionaría en una cuarta entrega? Al parecer, los creadores de la serie defienden dicha opinión, pues todavía siguen pensando en extender el argumento, al menos, durante una temporada más. “No lo he decidido todavía. Creo que es una pregunta abierta y que estamos viendo. Showtime también está reflexionando”, aseguró Mark Frost durante una entrevista con el medio IndieWire. “Es algo sobre lo que tienes que pensar mucho. Tomaremos la decisión cuando sea el momento adecuado. Desde luego, no tiene sentido hacerlo de urgencia”, añade. ¿Tomarán finalmente la decisión? ¿Tendremos que esperar otros 25 años?

¿Qué le ocurrió a Audrey?

Uno de los principales atractivos del regreso de Twin Peaks fue ver el presente de todos esos pintorescos personajes que pusieron rostro a la serie décadas atrás. Shelly, Bobby, Lucy, el agente Cooper y, como no, una de las figuras favoritas del público: Audrey Horne. Para desesperación de la audiencia, esta no apareció hasta el episodio 13 de la tercera temporada, mostrando una trama demasiado difusa y extraña, incluso para Twin Peaks. En su última escena, Audrey reproducía en el Roadhouse el mítico baile con el que ya nos deleitó en la primera entrega. Un punto nostálgico interrumpido por una violenta pelea.

En ese momento, la hija de Benjamin aparece frente a un espejo, en una habitación blanca y luminosa, totalmente aterrada y desorientada. ¿Qué le ocurre? Esta pregunta jamás obtuvo respuesta en la serie. No obstante, el propio Mark Frost resolvió la incógnita en su libro ‘Twin Peaks: The Final Dossier’. Al parecer, Audrey entra en coma después de la explosión del final de la segunda temporada. Tras salir del hospital, es violada por el doppelgänger de Cooper, que la deja embarazada de Richard. Un suceso que años más tarde la inducirá a una grave crisis mental. Un triste destino para un personaje tan memorable.