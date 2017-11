Stranger Things: La polémica salpica el final de la segunda entrega

Stranger Things ha vuelto al catálogo de Netflix por la puerta grande, consolidando su título como serie estrella de la plataforma. Lamentablemente, no todo se reduce al éxito y la notoriedad que aporta la industria. Apenas unos días después del estreno de la segunda temporada, una polémica ha salpicado a los responsables de la serie, en relación al rodaje de la última escena emitida hasta la fecha. Como muchos de vosotros recordaréis, los protagonistas de Stranger Things, tras cerrar el portal del mundo Del Revés, asisten al Baile de Invierno como cualquier otro niño de su edad.

Una secuencia que pone de manifiesto la etapa que los personajes actualmente atraviesan, propia de la más incipiente adolescencia. Todos se muestran nerviosos y asustados ante la atracción que surge entre ellos, dejando para la posteridad varios besos de gran ternura. Pues bien, al parecer este acercamiento entre Max y Lucas no habría sido del todo agradable para la joven actriz.

Un beso incómodo e improvisado

Según ha explicado la propia Sadie Pink, una de las nuevas incorporaciones de esta segunda entrega, el beso entre ella y Lucas no estaba incluido en el guión inicial. Los hermanos Duffer, creadores de la ficción, decidieron introducirlo el mismo día del rodaje, causando cierta incomodidad e inquietud en el reparto. “Yo llegué el primer día de rodaje del baile de invierno. Uno de vosotros, creo que fue Ross, dijo: “Oh, Sadie, ¿estás preparada para el beso?”. Y yo me quedo como, “¿Qué? ¡No! Eso no está en el guión, eso no va a pasar”. Así que estuve todo el día estresada, estaba como ¡oh, Dios mío! Voy a tener que… Va a pasar, no va a pasar… Y no pasó ese día, pero sí el segundo que rodamos el baile de invierno”, explicó la actriz.

Unas declaraciones a las que los Duffer respondieron con un comentario desafortunado, culpando a la actriz por su falta de naturaleza con el asunto. “Reaccionaste con tanta intensidad a esto… Yo estaba de broma, y tú estabas tan asustada que ya era como bueno, ahora tengo que hacer que lo haga. […] Por eso digo que es culpa tuya”, aseguraron. ¿Hasta qué punto son conscientes los hermanos Duffer de su responsabilidad con un reparto tan joven? Muchos han tildado a los directores de falta de empatía y sensibilidad ante un tema tan importante para una niña de la edad de Sadie Pink, de solo 15 años.

Stranger Things rompe todos los récords

La polémica no ha impedido que Stranger Things se convierta en una de las series más vistas de Netflix. Según datos publicados por la compañía de medición Nielsen, el primer episodio de la segunda temporada fue visto por un total de 15,8 millones de espectadores. Una cifra que permite comparar la ficción de los hermanos Duffer con otras grandes superproducciones del momento, como The Walking Dead, Juego de Tronos o This is Us, que consiguió reunir frente al televisor a más de 17 millones de personas la noche de su estreno.

A su vez, más de 361.000 usuarios disfrutaron de un maratón intensivo de Stranger Things el mismo día de su lanzamiento, viendo los 9 episodios que componen la temporada en tan solo 24 horas. Sin embargo, la mayoría de fans redujeron la visualización a tres episodios consecutivos, una práctica con un promedio de 8,8 millones de espectadores.

Unas cifras muy similares a las recogidas en redes sociales. Según afirma la empresa 4C Insights, la nueva entrega produjo tres cuartos de millón de actividad en Internet, frente a las 148.063 reacciones sociales recogidas antes del gran acontecimiento. Cosechando en total un 72% de reacción en redes sociales como Facebook o Twitter, desbancando así a su antecesora.