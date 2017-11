La cuarta temporada de Peaky Blinders ya tiene fecha de estreno

La espera por fin ha finalizado. La cadena británica BBC Two ha puesto fecha de estreno a su serie fetiche: Peaky Blinders, que verá la luz en pantalla el próximo 15 de noviembre. En menos de una semana, la familia Shelby volverá a sus raíces tras lo ocurrido en el último episodio emitido hasta la fecha, una situación que hará peligrar la supervivencia del clan líder en Birmingham. Todo ello unido a los habituales conflictos familiares que siempre desestabilizan los cimientos de los personajes.

La cuarta temporada de Peaky Blinders llegará también con un valor añadido, el fichaje de dos grandes rostros de la pequeña pantalla. Hablamos de Adrien Brody y Aidan Gillen, Meñique en Juego de Tronos. Además del esperado regreso de Tom Hardy en el papel de Alfie Solomons, quien protagonizará un fuerte enfrentamiento con Tommy, interpretado por Cillian Murphy.

¿Qué nos deparará la quinta temporada?

Antes incluso del estreno de la cuarta entrega, los responsables de Peaky Blinders anunciaron la renovación de la serie por una quinta temporada. Ahora sabemos que esta tendrá lugar entre los años 1928 y 1929, unos meses de gran convulsión política.“Ese fue el momento de los primeros días del fascismo en Inglaterra, que hará que sea bastante de su tiempo y de esta época. Involucra a la familia real y a la política. Es cuando Italia y Alemania estaban dando un brinco”, describe Steve Knight, creador de la ficción. Son muchos los medios que sitúan el final definitivo de la historia en esta futura entrega.

Una noticia que choca con las declaraciones de Knight y parte del reparto protagonista: “La idea es acabar después de la temporada 5, pero el ímpetu y el amor por la serie parece seguir creciendo exponencialmente y esto nos está haciendo detenernos antes de decidir finalmente”, un crecimiento que podría extenderse a la industria cinematográfica, según se rumorea en Internet. “También estamos manteniendo nuestras mentes abiertas con respecto a una película y estamos progresando en el musical. Peaky Blinders es ahora una bestia que no morirá”, añade.

“Steve tiene muchas ideas, es muy creativo, no me sorprendería. Para mí, siempre he dicho que siempre y cuando la escritura se mantenga tan buena como es, estaré cerca”, asegura también el propio Cillian Murphy, que se enfrenta a una temporada mucho más personal y complicada para su personaje.