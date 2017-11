Estas son las series más caras de la historia de la televisión

Crear una serie de televisión no es tarea fácil. El éxito requiere largas jornadas de trabajo, hermosas localizaciones, un reparto a la altura de las expectativas, un nombre prometedor detrás de las cámaras e ingentes cantidades de dinero. La combinación de todos estos ingredientes eleva la reputación y el interés del proyecto hasta niveles insospechados. A pesar de que el resultado final no siempre garantice la continuidad de la ficción en horario de máxima audiencia.

El auge de las plataformas de streaming, como Netflix, HBO o Amazon, ha multiplicado los esfuerzos de las productoras, situando sus contenidos entre los más ambiciosos. Hace años, cuando Breaking Bad o Perdidos lideraban la parrilla, el presupuesto se situaba entre los 3 y los 5 millones de dólares por cada episodio de la temporada. Actualmente, esa cifra se ha multiplicado hasta alcanzar números estratosféricos. Como cada año, la revista Time publica la lista de las series más caras de la pequeña pantalla, prueba fehaciente del renombre del que la industria televisiva, siempre a la sombra del séptimo arte, goza en nuestros días. ¿Qué títulos componen esta exclusiva y codiciada clasificación?

8. Roma

La cadena HBO tiró la casa por la ventana en el año 2005, con el objetivo de presentar al público una de sus creaciones más prometedoras. Roma, una coproducción entre Estados Unidos, Italia y Reino Unido, necesitó más de nueve millones de dólares por capítulo, destinados al estudio de 20.000 metros cuadrados donde tenía lugar el rodaje, los 350 miembros del reparto y los escenarios de gran precisión. La serie fue cancelada tras dos temporadas y una inversión final de 100 millones de dólares.

7. Friends

Parece mentira que una comedia sin grandes pretensiones como Friends se cuele en la lista de las series más caras de la televisión. Las últimas temporadas de la mítica sitcom llegaron a rozar los 10 millones de dólares por 20 minutos de emisión. No obstante, en este caso, la mayor parte del dinero correspondía al salario del reparto protagonista. Chandler, Ross, Monica y el resto de amigos terminaron su andadura en la ficción cobrando un millón de dólares por capítulo.

6. Juego de Tronos

Diez son los millones que HBO invierte cada temporada en su serie estrella, al menos durante los primeros años en antena. Según informa el medio especializado Forbes, Juego de Tronos ha aumentado su caché con la última entrega emitida. Recordemos que esta está compuesta de un total de siete capítulos, frente a los diez habituales. Una situación que ha multiplicado el presupuesto. De hecho, la octava y última temporada costará alrededor de 15 millones de dólares por episodio.

5. The Get Down

Netflix entró en la industria televisiva por la puerta grande, gracias a producciones del calibre de The Get Down. La serie creada por el cineasta Baz Luhrmann llegó a sobrepasar los 11 millones de dólares por capítulo, elevando el presupuesto total a unos 120 millones de dólares. Un importe al que la plataforma no pudo hacer frente, cancelando la ficción en su primera temporada.

4. Hermanos de Sangre

Vestuario, localizaciones, atrezzo, un reparto de altura, entrevistas con personajes reales… Steve Spielberg y Tom Hanks, productores ejecutivos de la serie, dedicaron todos sus esfuerzos a construir una historia realista y conmovedora, inspirada en un grupo de soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Hermanos de sangre es considerada todavía una de las mejores producciones bélicas de la historia, consecuencia directa del increíble presupuesto que requirió: 12,5 millones por capítulo.

3. Urgencias

El podio lo inaugura la serie de televisión que lanzó a la fama al gran George Clooney. Urgencias comenzó su andadura en la NBC con un coste inicial de 19 millones de dólares por episodio. Una cifra que, a lo largo de sus 15 temporadas, se redujo a unos 13 millones aproximadamente. La ficción supuso también un trampolín para el resto de miembros del reparto, entre los que se encontraban Julianna Margulies, Noah Wyle, Anthony Edwards o Eriq La Salle.

2. The Crown

Según la revista Time, la que fuera ganadora del Globo de Oro a mejor serie dramática en 2016 cuenta con un presupuesto total de 130 millones de dólares. Correspondiente únicamente a su primera temporada, compuesta de diez episodios. Netflix quiso descubrir al espectador la vida de la reina Isabel II de Inglaterra, aclamada por el público y la crítica especializada. La plataforma, que pronto estrenará la segunda entrega de la ficción, desembolsó más de 13 millones por episodio.

1. The Pacific

A la cabeza de la clasificación nos encontramos de nuevo con el tándem Spielberg/Hanks. La pareja regresó en 2010 al desolador escenario de la Segunda Guerra Mundial, en esta ocasión para narrar la intervención militar estadounidense en el Teatro del Pacífico. The Pacific, firme sucesor de Hermanos de Sangre, invirtió más de 20 millones de dólares por episodio, liderando la lista de las series más caras de la historia de la televisión.