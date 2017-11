¡Notición! El Señor de los Anillos se convertirá en serie de televisión

En 2001, la obra cumbre del escritor sudafricano J.R.R. Tolkien traspasó la gran pantalla y consiguió trasladar a los espectadores a un lugar habitado por hobbits, elfos, brujos, orcos y demás criaturas fantásticas. La trilogía cinematográfica dirigida por Peter Jackson recaudó tras su estreno más de 2.900 millones de dólares a nivel mundial, construyendo uno de los proyectos audiovisuales más potentes jamás concebidos. Parecía que ningún aspecto de dicho universo quedaba ya por explorar. Al menos hasta ahora, pues la Tierra Media todavía guarda grandes secretos.

Warner Bros. Television se encuentra actualmente en negociaciones para desarrollar una serie inspirada en El Señor de Los Anillos. Según informa el medio estadounidense Variety en exclusiva, Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon, podría estar involucrado personalmente en el proyecto, a pesar de que ningún acuerdo oficial ha sido puesto todavía sobre la mesa. Esta posible continuación de El Señor de los Anillos se sitúa en la primera etapa de su formación, pero ya disfruta del respaldo de Tolkien State, la organización que controla todo el patrimonio de la obra original.

Una serie millonaria

Aunque Amazon es actualmente el principal favorito para emitir la serie en un futuro, la envergadura del proyecto ha atraído a otras plataformas de streaming como Netflix y HBO, que encontraría en El Señor de los Anillos el sustituto perfecto de su producto estrella: Juego de Tronos. Tal y como informa Deadline, Tolkien State habría fijado en 250 millones de dólares los derechos que darían luz verde a la adaptación televisiva. Una cifra exorbitante a la que sumar los 150 millones correspondientes al proceso de producción de cada temporada. ¿Podrá hacer frente el canal a tal importe?

Muchos han quedado sorprendidos ante la iniciativa de Amazon Studios, pues este se caracteriza por liderar series sin grandes pretensiones, pero con un gran atractivo para la audiencia. Hablamos de Transparent, Mozart in the Jungle, Goliath, The Man on High Castle o la británica Fleabag. Este inesperado movimiento podría ser consecuencia directa del cambio que Bezos instauró en la compañía hace tan solo unos meses, cuyo objetivo principal es conquistar el mercado internacional con contenidos de mayor ambición. Una decisión que motivó también la cancelación de dos de sus series más prometedoras, Z: The Beginning of Everything y The Last Tycoon.

Por el momento, se desconoce la identidad del equipo creativo, un dato que podría incrementar o reducir las expectativas puestas en esta nueva andadura. Un misterio que también se extiende al reparto protagonista. ¿Contará de nuevo El Señor de los Anillos con parte del elenco original? No es la primera vez que un actor vuelve a interpretar el papel que le dio la fama tras años de ausencia. Lamentablemente, los derechos emitidos por Tolkien State no incluyen a todos los personajes de la saga literaria, porque lo que la ficción podría destacar por sus muchas carencias.

Tolkien y Warner Bros. hacen las paces

La adaptación televisiva de El Señor de los Anillos supondría también un paso hacia delante en la relación entre el legado de Tolkien y Warner Bros. Recordemos que, durante años, han protagonizado un sin fin de disputas y acusaciones públicas sobre los derechos de uso de los personajes. Tras el éxito cosechado por las películas, algunas de las figuras más populares fueron utilizadas como reclamo publicitario en máquinas tragaperras y otro tipo de juegos totalmente ajenos a la industria. No obstante, a pesar de que los detalles del acuerdo extrajudicial permanecen ocultos, da la sensación de que han sido bastante satisfactorios para ambas partes. Sobre todo, tras la premura con la que han actuado en este nuevo proyecto.