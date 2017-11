House of Cards: Netflix corta por lo sano y despide a Kevin Spacey

Si hace unos días informábamos de la cancelación de House of Cards tras la emisión de su sexta temporada, ahora la serie ha experimentado un giro drástico de los acontecimientos. Las acusaciones vertidas sobre el actor protagonista, Kevin Spacey, no hacen más que aumentar. Más de una decena de personas, todas ellas pertenecientes al equipo de House of Cards, han descrito como tóxico el ambiente que se respira en el set de rodaje. En relación al acoso sexual y el comportamiento predador ejecutado por el veterano artista.

“Nos inquieta enormemente conocer estos nuevos alegatos con respecto a Kevin Spacey y a su relación con los miembros del equipo”, ha comentado un responsable de MRC, productora detrás de la serie. “Crear y mantener un espacio de trabajo seguro para nuestros actores y equipo siempre ha sido nuestra prioridad principal”, añade la fuente para el medio Entertainment Weekly. Estas nuevas revelaciones han sacado a la luz otro episodio que se remonta al año 2012, ocurrido igualmente durante la producción de House of Cards. “Solo éramos conscientes de un incidente, ocurrido hace cinco años, que hasta donde sabemos se solucionó rápido”, confiesan desde Netflix. Las reacciones dentro de la plataforma no se han hecho esperar, adoptando una postura cuanto menos contundente.

Adión, Frank Underwood

Según los datos ofrecidos este fin de semana, Netflix podría dejar aparcada la cancelación inminente de House of Cards, para transformar por completo su argumento de cara a la sexta temporada. En este caso, se baraja la posibilidad de matar al personaje de Frank Underwood, cediendo así todo el protagonismo a otro de los grandes pilares de la ficción: su esposa Claire Underwood, interpretada por una magistral Robin Wright. De esta forma, House of Cards podría continuar su célebre andadura, eliminando de raíz el problema que ha hecho tambalear sus sólidos cimientos. Esta decisión se extiende, además, al resto de proyectos que la plataforma había desarrollado con Kevin Spacey. Entre ellos, el biopic de Gore Vidal.

La otra opción es despedir definitivamente la serie y continuar la historia con un spin-off, tan de moda en nuestros días. Según informan medios internacionales, el guión centrado en Doug Stamper se encuentra ya en marcha, con el productor ejecutivo Eric Roth a la cabeza. ¿Cómo se resolverá finalmente el escándalo?