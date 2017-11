The Crown: Claire Foy ya tiene sustituta para el papel de Isabel II

Larga vida a la Reina Isabel II. A falta de poco más de un mes para el estreno de la segunda temporada de The Crown, que llegará a nuestras pantallas el próximo 8 de diciembre, Netflix ha hecho pública la identidad de la actriz que sustituirá a Claire Foy al frente de la corona británica. Tal y como informa el medio estadounidense Variety en exclusiva, Olivia Coleman ha sido la elegida para interpretar a la actual monarca de Inglaterra en las próximas dos entregas de la ficción. Foy ha dado vida a la Reina durante las dos primeras temporadas, obteniendo incluso un Globo de Oro por su actuación, así como una nominación a los Premios Emmy.

Una actriz de armas tomar

A pesar de ser todavía una desconocida en tierras españolas, la actriz Olivia Coleman cuenta ya con multitud de trabajos y reconocimientos a sus espaldas. A sus 43 años, ha participado en series de la talla de Broadchurch, The Night Manager, Doctor Who, Flowers o Beautiful People. Consiguiendo, al igual que su antecesora en The Crown, un Globo de Oro a la Mejor Actriz de Reparto.

Esta noticia no ha pillado por sorpresa a los muchos seguidores de la serie, pues el creador de la misma, Peter Morgan, ya anunció hace unos meses su intención de reemplazar a los miembros del reparto protagonista en temporadas posteriores. Para así representar mejor a los personajes a medida que van envejeciendo.

“Lo más hermoso de Claire es su juventud”, aseguró Morgan antes del estreno de la serie. “No puedes pedirle a alguien que actúe como una persona de mediana edad. Tiene que traer su propia experiencia. Los sentimientos que todos alcanzamos cuando tenemos 50 años son diferentes a los que tenemos cuando contamos solo 30 años. Eso justifica nuestra decisión”, añadió. Una opinión que ahora ha tomado forma con el fichaje de Olivia Coleman. A quien este papel no tendría porqué suponer un obstáculo en su carrera, ya que la actriz interpretó a la madre de Isabel II en la película ‘Hyde Park on Hudson’.