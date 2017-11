Un amplio reparto LGTBI protagonizará lo nuevo de Ryan Murphy

La sombra de Ryan Murphy es muy alargada. La parrilla televisiva actual goza de un sin fin de obras con el sello del carismático productor, guionista y director estadounidense. American Horror Story, American Crime Story, Feud, Scream Queen, The Normal Heart… Una larga lista que sumará muy pronto dos nuevas incorporaciones. La primera de ellas lleva por título Pose, una pieza de época ambientada en la década de 1980 en las calles de Nueva York. Esta se centrará en varios segmentos de la sociedad de la época, donde destacan la escena social e intelectual del centro de Manhattan, el inicio de la era Trump o las altas esferas de Wall Street.

Sin embargo, otra temática ha llamado la atención de los muchos seríefilos aficionados al trabajo de Murphy: la cultura underground LGTB, el nacimiento del voguing o las primeras casas de drags. Una yuxtaposición de realidades que completarán un universo al más puro estilo Ryan Murphy.

Ryan Murphy hace historia

Bajo esta premisa, el también creador de éxitos como Glee, Popular o Nip/Tuck ha contratado para Pose al elenco protagonista más numeroso de actores transgénero de la historia de la televisión. Tras más de seis meses de búsqueda, la directora de casting Alexa Fogel ha dado con el reparto perfecto, entre los miles de aspirantes que vieron su oportunidad en este nuevo proyecto.

MJ Rodriguez, Indya Moore, Dominique Jackson, Hailie Sahar, Angelica Ross, Ryan Jamaal Swain, Dyllon Burnside y Billy Porter, actor de la cancelada The Get Down, ya han sido confirmados como miembros del equipo. A pesar de que sus nombres pueden resultar desconocidos, la mayoría han participado en series de gran prestigio, como es el caso de Luke Cage, Transparent, Mr. Robot, Nurse Jackie o The Carrie Diaries.

No obstante, los responsables han dejado un hueco para algunos de los actores fetiche de Ryan Murphy. Esta misma semana, medios internacionales anunciaron el fichaje de Evan Peters, Kate Mara, Tatiana Maslany y James Van Der Beek como personajes regulares. Los dos primeros interpretarán a una pareja de Nueva Jersey atrapada por el glamour y la sofisticación de la Gran Manzana. Mientras que el protagonista de Dawson Crece será Matt, el jefe de Stan, a quien encarnará Evan Peters. Por su parte, Maslany se pondrá en la piel de una profesora de danza moderna, siendo este su primer papel tras despedir el pasado mes de agosto el éxito Orphan Black.

“Estamos encantados de que Pose haga avanzar la narrativa al centrarse en las experiencias únicas y poco contadas de las mujeres trans y las personas gay de color”, asegura Steven Canals, co-creador de la ficción. “Ryan ha reunido a un sólido equipo de narradores e innovadores para colaborar en la narración. Como escritor de color queer criado en el Bronx, me siento honrado de llevar este espectáculo innovador a los hogares de medio mundo”, añade. El episodio piloto de Pose iniciará su producción este mes de noviembre en la ciudad de Nueva York.

9-1-1 ya tiene teaser oficial

Ryan Murphy también se encuentra detrás de uno de los estrenos más esperados de la futura midseason estadounidense. 9-1-1 es la nueva serie de FOX, que sigue a los trabajadores del servicio de emergencias de Los Ángeles, entre ellos policías, bomberos y paramédicos. Aprovechando la emisión de las Series Mundiales de Béisbol, la cadena retransmitió en horario de máxima audiencia el primer teaser oficial, que muestra por primera vez el increíble reparto que liderará la ficción.

Al igual que en producciones anteriores, Murphy ha contado con profesionales de su máxima confianza como Peter Krause, Connie Britton o Angela Besset, quienes ya participaron en su serie estrella: American Horror Story. 9-1-1 llegará a nuestras pantallas el próximo mes de enero, sin fecha concreta confirmada.