Netflix cancela House of Cards tras el escándalo de Kevin Spacey

Tras la vorágine de acusaciones vertida contra el productor Harvey Weinstein, un nuevo escándalo sexual ha manchado la imagen aparentemente idílica de Hollywood. En esta ocasión, el foco de la historia recae sobre Kevin Spacey, todo un referente de la industria cinematográfica. A principios de esta misma semana, el también actor Anthony Rapp, miembro de la recién renovada Star Trek: Discovery, hizo público un lamentable episodio ocurrido en la década de 1980. Durante una fiesta organizada por el protagonista de ‘American Beauty’, este intentó abusar sexualmente de Rapp, quien por aquel entonces contaba con tan solo 14 años.

Estas duras palabras han obligado a Spacey ha disculparse públicamente por los sucesos producidos esa noche de 1986. Todo ello a través de una carta publicada en su cuenta oficial de Twitter, cuyo contenido ha levantado más ampollas de las ya suscitadas. “Tengo mucho respeto y admiración por Anthony Rapp como actor. Estoy más que horrorizado al leer su historia. Honestamente, no recuerdo el encuentro, habría ocurrido hace 30 años. Pero si me comporté como describe, le debo la disculpa más sincera por lo que habría sido un comportamiento de borracho profundamente inapropiado“, ha asegurado Spacey, como preludio a la auténtica revelación del escrito.

“Esta historia me ha proporcionado el coraje para tratar otras cosas de mi vida. […] Como saben los que son más cercanos a mí, en mi vida he tenido relaciones con mujeres y hombres. He amado y he tenido encuentros románticos con hombres a través de mi vida, y ahora elijo vivir como un hombre gay”, añade. El mensaje de arrepentimiento de Kevin Spacey ha sido tachado de un intento de justificación, al aprovechar el momento para confesar su homosexualidad. Buscando así la empatía y compasión de sus seguidores. Lamentablemente, estas no han sido las únicas consecuencias de tan deplorable comportamiento.

Netflix cancela House of Cards tras seis temporadas

A pesar de que los responsables de la ficción rechazan cualquier tipo de vínculo entre la cancelación y el escándalo de su protagonista, es imposible no considerar una conexión directa. Según informa en exclusiva TVLine, la decisión estaba ya tomada desde hace meses, pero la casualidad ha querido jugar en su contra. No obstante, el medio especializado Deadline asegura también que ningún miembro del reparto conocía el devenir de la serie. Al menos hasta esta misma mañana. Una historia que resulta, cuanto menos, extraña.

El creador de House of Cards ha sido de los primeros en dar su opinión al respecto, tildando de inquietante la denuncia volcada sobre Kevin Spacey. “La historia de Anthony Rapp es profundamente preocupante. Durante el tiempo que trabajé con Kevin Spacey en House of Cards, no presencié ni tuve conocimiento de ningún comportamiento inapropiado en el set o fuera de él. Dicho esto, tomo en serio los informes de tal comportamiento y esta no es una excepción. Lo siento por el Sr. Rapp y apoyo su valentía”, ha manifestado Beau Willimon a través de su perfil de Twitter. Sea cual sea la razón de esta despedida, lo único seguro es que 2018 será el año en el que Netflix de por finalizado el recorrido de una de sus series fetiche. ¿Echarás de menos a Frank Underwood y su cuadrilla?

¿Spin-off a la vista?

A pesar de la decisión tomada por la plataforma de streaming, House of Cards se consagró tras su estreno como una de las producciones de mayor repercusión del catálogo. Una popularidad que Netflix podría mantener con un nuevo producto inspirado en la serie original. Tal y como informa Variety, la empresa de servicios y producción de medios Media Rights Capital está estudiando la posibilidad de dar luz verde a un spin-off ubicado dentro del universo de House of Cards. El protagonista de esta nueva andadura sería el jefe de personal de Frank Underwood, el cruel y despiadado Doug Stamper, interpretado por Michael Kelly, un personaje a la altura de las expectativas.