¿Cuáles son las series de Netflix más maratoneadas en España?

Netflix no solo llegó a la industria para revolucionar un formato que ya parecía anticuado, sino para potenciar una práctica muy habitual entre los seriéfilos: los maratones. La plataforma se caracteriza por publicar de golpe las nuevas temporadas de sus series originales. Un método que favorece la visualización de dicho contenido, aprovechando la exaltación que estos estrenos provocan en el espectador, y dándoles la posibilidad de devorar en apenas unas horas la entrega al completo. Eso de esperar una semana para conocer el devenir de tu serie favorita es ya cosa del pasado.

“Hay más maratonistas porque cada vez tenemos más series de las que todo el mundo habla y que los espectadores no pueden dejar de ver, y además quieren ser los primeros en hacerlo. Les llena de orgullo ser los primeros en hablar de ellas en las redes sociales. […] Estamos creando un nivel de entusiasmo entre los fans que creo que es muy emocionante”, asegura Brian Wright, vicepresidente de Netflix.

Tal ha sido la difusión de estos maratones que Netflix ha hecho público el ranking de las veinte series más vistas por los usuarios el mismo día de su estreno en España. Un resultado que varía considerablemente en relación a los datos obtenidos a nivel mundial, donde el revival de Las Chicas Gilmore ocupa el primer puesto de la clasificación. Madres forzosas, The Defenders, The Seven Deadly Sins y The Ranch completan el podio, muy similar al de nuestro país.

The Defenders triunfa en Netflix España

La principal diferencia entre el caso español y su homólogo mundial es consecuencia directa de la cadena responsable de su emisión. Y es que series de gran relevancia en el catálogo de Netflix, como es el caso de Orange is the New Black o House of Cards, son emitidas aquí por otros canales de mayor difusión. Una situación que motiva el descenso de espectadores dentro de la plataforma.

No obstante, es importante recalcar que estos datos no son sinónimo de calidad ni popularidad, pues algunas de las series que se sitúan en los primeros puestos de la lista apenas son conocidas fuera del género al que pertenecen. Mientras que otras no han preservado los datos de audiencia más allá de las 24 horas iniciales, que son las que afectan al estudio realizado.

Bajo esta premisa, The Defenders se mantiene como la serie más maratoneada de Netflix el día de su estreno. En contraposición al batacazo que sufrió los días posteriores. Recordemos que la ficción de superhéroes es la menos vista dentro del universo de Marvel. En segundo lugar, encontramos el manga japonés The Seven Deadly Sins, desconocida por la mayoría de usuarios de Netflix, mientras que Las Chicas del Cable da cierre al top 3 de la clasificación.

Un maratón de ocho millones de usuarios

Además de hacer públicos los datos de emisión de sus producciones estrella, Netflix ha dado a conocer los países que más maratones intensivos practican. En este punto, Cánada supera con creces a sus principales competidoras: Estados Unidos, Dinamarca, Finlandia y Noruega. Aquí se concentran la mayoría de los espectadores aficionados al famoso binge race, que ha multiplicado por 20 el número de casos en los últimos cuatro años. Cosechando un total de 8,4 millones de usuarios en todo el mundo. ¿Eres tú también un apasionados de los maratones?

Las series más maratoneadas en España