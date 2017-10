Better Call Saul estrenará su cuarta entrega en septiembre de 2018

¿Echáis de menos al abogado más sinvergüenza y divertido de la pequeña pantalla? Pues entonces estáis de suerte. Jimmy McGill, más conocido por todos como Saul Goodman, ha confirmado su regreso a la pequeña pantalla. Y es que la cuarta temporada de Better Call Saul verá la luz el próximo mes de septiembre de 2018. Un fecha que se mantiene muy alejada de un futuro cercano, pero que confirma la vuelta de uno de los personajes más carismáticos de la televisión actual.

Con motivo de la última edición del Festival Internacional de Cine de Vancouver, el escritor y productor de la serie, Thomas Schnauz, reveló multitud de detalles sobre la nueva entrega del aclamado spin-off de Breaking Bad. Junto a la noticia del estreno, Schnauz aseguró que Better Call Saul quedará fuera de la temporada de premios que ya se aproxima. Donde habitualmente arrasa en las nominaciones de las categorías dramáticas. Por el momento, el equipo comenzará el proceso de rodaje a principios del año que viene, con Vince Gilligan a la cabeza, quien en esta ocasión ha relegado su función como guionista a un segundo plano. Como ya ocurrió en temporadas anteriores.

¿A qué se debe este retraso?

El responsable de esta demora no es otro que Michael Mando, actor encargado de dar vida a Nacho Varga en la ficción. La transformación de Jimmy McGill en Saul Goodman estaba prevista para la primera temporada. Sin embargo, los responsables de la serie quisieron fichar a Mando como principal referente criminal del personaje. Una participación que se extenderá a 30 episodios, de los cuales 17 ya han sido emitidos. Este cambio improvisado en el guión habría provocado un retraso notable en la producción de las nuevas entregas. ¿Significa esto que Goodman se encuentra más cerca de lo que pensamos?

“Todo el mundo está deseando ver a Saul Goodman, pero a mí me gustaría que tardase más en llegar, porque Jimmy McGill me cae bien y Saul no tanto. Es una tragedia que se convierta en Saul Goodman”, confesó Thomas Schnauz al medio internacional Goldderby. A pesar de sus palabras, los rumores aseguran que Better Call Saul solo contará con cinco temporadas en antena, por lo que la transformación podría llegar muy pronto.