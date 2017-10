Durante casi tres décadas, la familia animada más famosa de la televisión ha celebrado su particular Noche de los Muertos. Protagonizando un episodio especial de Halloween que se ha convertido en una de sus principales señas de identidad. A través del sentido del humor que tanto les caracteriza, la familia Simpson rinde homenaje a personajes y relatos del género de terror, adaptándolos a las calles del ya mítico Springfield. Sin embargo, este año seremos testigos de todo un hito en la ficción creada por Matt Groening, pues la pequeña Maggie Simpson pronunciará sus primeras palabras en antena.

Maggie’s first words are anything but adorable. Don’t miss #TheSimpsons Treehouse of Horror XXVIII, Sunday at 8/7c! 😈 pic.twitter.com/S9vpHZuZo5

Lamentablemente, no irán acompañadas por el habitual entusiasmo que siempre provocan este tipo de situaciones. Sino todo lo contrario. Serán consecuencia directa de la posesión demoníaca que sufrirá la hija de Homer y Marge durante el capítulo ‘Treehouse of Horror XXVIII’. La trama está inspirada en el clásico ‘El Exorcista’, donde Maggie adoptará el papel de la joven Regan MacNeil. Y no solo eso, el actor Ben Daniels, de la serie de televisión homónima, prestará su voz a uno de los personajes del episodio. Mientras el director de la película original, William Friedkin, también protagonizará un breve cameo.

The eagle-eyed among you may also be able to work out what film or story will be receiving the Simpsons Halloween treatment this year. pic.twitter.com/PX7gergwuo

— Nails GHOULman (@neilhimself) 21 de septiembre de 2017