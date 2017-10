Virtual Hero, la serie de anime creada por El Rubius

El pasado fin de semana se celebró el Spoiler Fest, antiguo Festival de Series de Movistar+. Una cita obligada para cualquier seriéfilo que se precie, plagada de talleres, cursos, proyecciones y las mejores conferencias en materia televisiva. Durante el evento, la cadena presentó al público algunos de sus proyectos de producción propia, como es el caso de Velvet Colección y La Zona. Así como contenidos internacionales de gran difusión en nuestro país. Sin embargo, la atención de la velada recayó en una noticia inesperada para los asistentes al festival. Y es que Rubén Doblas Gundersen, más conocido como El Rubius, ha unido sus fuerzas con Movistar+ para desarrollar su primera serie de ficción, ampliando así sus horizontes más allá de la plataforma que le dio la fama: Youtube.

¿Quién es El Rubius?

Para aquellos que todavía no lo sepan, El Rubius es actualmente el youtuber más seguido de nuestro país, el segundo en lengua española y el tercero más popular de la plataforma a nivel global. Toda una estrella de este universo infinito que es Internet, gracias a sus gameplays plagados de sentido del humor. Rubén Doblas abrió su primera cuenta oficial el 19 de diciembre de 2006. La misma que ahora ha quedado relegada a un segundo plano por elrubiusOMG, actual perfil personal del influencer. El canal posee a día de hoy más de 26 millones de suscriptores en todo el mundo. Sumados a los siete millones de seguidores que tiene en Instagram y los diez que ya acumula en Twitter.

Con estas cifras, no es de extrañar que Movistar+ haya apostado por un proyecto con el sello inconfundible de El Rubius, que antes de su estreno ya contará con el apoyo de gran parte de los admiradores del youtuber. Pero, ¿en qué consiste esta nueva serie de televisión?

El Rubius: Virtual Hero

En septiembre de 2015, la editorial Planeta publicó el primer cómic de su larga trayectoria, ‘El Rubius: Virtual Hero’. Una saga de aventuras con Rubén Doblas como protagonista. Tras alcanzar un éxito sin precedentes, las librerías de nuestro país se colmaron de las dos partes restantes que completan la trilogía original, ‘Virtual Hero II: La torre imposible’ y ‘Virtual Hero III: La máscara del troll’. Ahora, la historia será adaptada a la pequeña pantalla con Movistar+, Zeppelin TV y el estudio coreano Jaruyi a la cabeza.

La serie, que adoptará un estilo inspirado en el anime, seguirá a El Rubius a través de un mundo de realidad virtual. Acompañado de sus amigos Sakura, Zombirella, Slimmer y G4t, el protagonista deberá hacer frente a multitud de obstáculos. Hasta rescatar a los 100 mejores gamers retenidos por Trollmask, el vengativo Master of the Game Worlds. La primera temporada de Virtual Hero llegará al catálogo de Movistar+ en 2018 y constará de 12 capítulos de 20 minutos de duración.

Un sueño hecho realidad

“Empecé grabando vídeos para Youtube en mi habitación en casa de mis padres con una calidad pésima, mi sueño es que esto salga bien. Esto es lo que más ilusión me hace en el mundo”, declaró el Rubius durante la presentación del proyecto. “Me ofrecieron hacer una serie en imagen real, películas… pero siempre he dicho que no porque me da no sé qué. Y al final hablando con ellos, hablamos de hacer algo que realmente me hiciera ilusión y no hacer algo porque sí, y vieron que mis cómics estaban funcionando tan bien… así que me dieron el OK y aquí estamos”, explica Doblas en su canal de Youtube, quien además se encargará de doblar a su propio personaje.

Por su parte, Juan Torres, guionista de Virtual Hero, asegura que la serie de televisión está pensada para todo tipo de público: “Estamos haciendo la historia para que cualquier persona del mundo pueda disfrutarla sin saber quién es Rubius. Obviamente, el fan acérrimo, las criaturitas del señor, disfrutarán muchísimo”. Y no solo eso, al parecer Virtual Hero ya ha emprendido una nueva andadura, que va dirigida a la producción de una segunda temporada. Así lo ha confirmado Alexis Sánchez, director de la ficción. “Hemos plantado las semillas de la segunda temporada, de hecho estamos ya pensando en ella”, afirma.