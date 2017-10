The Walking Dead se despidió del público el pasado 2 de abril con la que muchos consideran la entrega más descafeinada desde hace años. La llegada de un villano a la altura de la ficción, el terrible y despiadado Negan, aportó algo de luz a la trama, sin conseguir grandes resultados más allá de las escenas que él mismo encabezaba. El ritmo inexistente en la mayoría de capítulos, así como la ausencia de acción y suspense que en antaño caracterizaban a la serie terminaron por desencantar a su fiel audiencia, que espera con ansia la confrontación entre los protagonistas y los Salvadores. Un encuentro que se ha alargado hasta la saciedad, pero del que por fin hemos disfrutado en el estreno de la octava temporada. Al menos en primera instancia.

¡CUIDADO, SPOILERS!

El pasado domingo llegó a la programación de FOX la nueva tanda de episodios de The Walking Dead, que parece haber aprendido de los errores del pasado, al recuperar la potencia y heroicidad de tramas anteriores. Cuarenta y cinco minutos de auténtico infarto, con Rick Grimes de nuevo a la cabeza del grupo. Un liderazgo que ya echábamos de menos, tras las muchas humillaciones y amenazas recibidas por parte de Negan. Él no es solo el personaje principal de The Walking Dead, sino parte fundamental en los cimientos de la misma. Un punto que los responsables de la ficción han querido resaltar en una fecha tan importante como esta. Recordemos que la serie cumplió esta semana los 100 episodios en antena.

El juego del tiempo

En el primer episodio de The Walking Dead, no solo hemos disfrutado de la unión de los ejércitos de Alejandría, Hilltop y El Reino, que juntos han desarrollado un plan plagado de épica y estrategia, capaz de hacer temblar al mismísimo Negan. Los saltos en el tiempo han sido también un aspecto importante en la entrega inaugural, ofreciendo al espectador las primeras pistas sobre el destino de Rick y los suyos. Hasta cuatro líneas temporales construyen un puzzle que deberemos ir desentrañando a lo largo de la temporada. Por un lado, vemos el presente de la acción, el inicio de la Guerra Total, como es conocido el enfrentamiento en el cómic original.

Descubrimos también las primeras imágenes de ese flashforward que causó sensación en el trailer oficial, donde Rick aparecía envejecido y postrado en una cama. Estas secuencias corresponden a un futuro mucho más lejano, donde el personaje se recupera de una convalecencia rodeado de sus seres queridos: Carl, Michonne y una crecida Judith. Después, volvemos a retroceder al pasado, posiblemente tras el final de la guerra. Rick está devastado, con lágrimas en los ojos y pronuncia una frase que podría ser determinante para resolver el puzzle: “Mi misericordia prevaleció sobre mi ira”.

Por último, y no menos importante, presenciamos otro salto en el tiempo camuflado entre las escenas del presente, donde Rick y Carl van en busca de provisiones. A simple vista, la trama carece de importancia alguna, si no fuera por la presencia de un nuevo personaje. ¿Qué peso tendrá este en la trama?

¿Quién es el hombre misterioso?

Durante dicha secuencia, Carl conoce a un superviviente que deambula por las calles en busca de comida. Rick consigue ahuyentarle, para proteger así a su hijo. Quien después regresa al lugar de los hechos para dar algunas provisiones a este misterioso personaje, interpretado por Avi Nash, famoso por su participación en Silicon Valley. Aunque todavía se desconocen los detalles correspondientes al nuevo rostro de la serie, a principios de este año se puso en marcha la búsqueda de un actor que diera vida a Abbud, descrito como “un musulmán y americano, agradable de forma innata, y cuyos nervios están a flor de piel a consecuencia de haber pasado demasiado tiempo a solas en el apocalipsis“.

Por el momento, tendremos que esperar hasta conocer la auténtica naturaleza de este inesperado fichaje. Todo ello mientras aguardamos el contraataque de Negan y los Salvadores, que ahora cuentan con cierta ventaja al tener como prisionero al Padre Gabriel. ¿Cuál será el próximo movimiento en esta Guerra Total? ¿Mantendrá el nivel de la primera entrega? Solo quedan seis días para comprobarlo.