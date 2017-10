Nueva serie de terror con Casey Affleck y Alfonso Cuarón a la cabeza

Y de nuevo el cine vuelve a compartir sus activos con la pequeña pantalla. En esta ocasión, son dos las figuras del séptimo arte que han decidido probar suerte dentro de la ficción seriada. Por un lado, tenemos al director, productor y guionista mexicano Alfonso Cuarón, responsable de títulos como ‘Gravity’, ‘Y tu mamá también’ o ‘Harry Potter y el prisionero de Azkaban’. Mientras que al otro lado del cuadrilátero se encuentra el ganador de un Oscar Casey Affleck, una de las figuras de mayor proyección del momento. Ambos trabajarán mano a mano en una serie de terror que producirá Anonymous Content, compañía de gran prestigio gracias a su trabajo en Mr. Robot, True Detective o The OA.

El proyecto, cuyos detalles se mantienen todavía en el más absoluto secreto, será subastado en unos días para determinar la cadena o plataforma de streaming que se encargará de su emisión. Una competición en la que Netflix y HBO parecen haber adquirido todas las papeletas. La serie, que seguirá el origen de una secta, tendrá a Cuarón como guionista y director, y a Affleck como protagonista indiscutible de la misma. Puestos que además combinarán con su función como productores ejecutivos.

Su pasado en televisión

Aunque esta podría ser la serie que catapultara la carrera de ambos en el ámbito televisivo, no es la primera vez que Alfonso Cuarón y Casey Affleck trabajan en la pequeña pantalla. El cineasta tuvo su primera experiencia con Believe, ficción de la cadena NBC que fue cancelada tras una temporada. Esta narraba la vida de una niña de diez años y un ex convicto que tenían que hacer frente a sus poderes sobrenaturales. El reparto protagonista estaba compuesto por figuras de la talla de Jamie Chung, Delsoy Lindo, Sienna Guillory o Kyle MacLachlan, el ya mítico agente Cooper de Twin Peaks.

Por su parte, el hermano de Ben Affleck encabezará muy pronto la miniserie de HBO Lewis and Clark, basada en una obra del autor de Hermanos de sangre. Esta constará de seis episodios y contará la historia de la expedición liderada por Meriwether Lewis y William Clark, que tuvo como objetivo explorar los territorios al oeste del río Mississipi, habitados por los nativos.