La cuenta atrás ha comenzado. Netflix ha anunciado la fecha de estreno oficial de su nueva y esperada incursión en el mundo de los superhéroes. The Punisher llegará al catálogo de la plataforma el próximo 17 de noviembre, con el objetivo de arrasar con todo aquello que encuentre a su paso. Mientras sus compañeros Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist luchan por proteger al mundo de la devastación, el antihéroe por antonomasia dedicará todos sus esfuerzos a cumplir su venganza personal.

Como muchos de vosotros ya sabréis, Frank Castle es un veterano de guerra que sufre las consecuencias del asesinato de su mujer e hijos a manos de una organización criminal. El protagonista usará todas sus habilidades militares para matar a los responsables de la muerte de su familia. Un argumento de lo más potente, que estará aderezado con la violencia explícita que tanto caracteriza a la obra original.

¿Conseguirá superar las expectativas?

Frank Castle is coming to collect. #ThePunisher Una publicación compartida de The Punisher (@thepunisher) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 11:25 PDT

Desde que el proyecto salió a la luz hace ya casi un año, los fans del cómic comenzaron a fantasear con la que muchos consideran la mejor adaptación hasta la fecha. Antes incluso del estreno de la misma. El responsable de tal repercusión no es otro que el actor protagonista, Jon Bernthal, mundialmente conocido por su papel de Shane Walsh en The Walking Dead. Este fue presentado al mundo como The Punisher en la segunda temporada de Daredevil, causando sensación entre la audiencia e impulsando la producción de su propia serie de televisión.

Esa actitud agresiva y perturbadora que hace de Frank Castle una figura única, ha quedado plasmada a la perfección en los numerosos trailers que han sido publicados a lo largo de los últimos meses. El nuevo avance emitido por Netflix descubre al espectador imágenes inéditas del pasado y la transformación de The Punisher, mostrando los aspectos más íntimos del personaje. Jon Bernthal estará acompañado de un reparto que también eleva el proyecto a un nuevo nivel. Hablamos de Ebon Moss-Bachrach, Deborah Ann Woll, Ben Barnes, Amber Rose Revah, Michael Nathanson, Jaime Ray Newman, Jason R. Moore, Daniel Webber y Paul Schulze.