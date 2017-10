Stephen King y J. J. Abrams unen sus fuerzas en Castle Rock

Stephen King está de moda, eso es un hecho. La Niebla, Mr. Mercedes, La Torre Oscura y ahora Castle Rock. La carrera televisiva del autor estadounidense atraviesa actualmente su mejor momento. Sobre todo si se codea con figuras de la talla de J.J. Abrams, productor ejecutivo de esta nueva andadura. Castle Rock, cuyo título hace referencia a la ciudad ficticia creada por King para muchos de sus relatos, como ‘Cujo’, ‘La zona muerta’ o ‘El cuerpo’, ha presentado recientemente su primer trailer oficial. Un avance que demuestra la originalidad del proyecto, que adoptará el formato de antología.

Lo interesante de Castle Rock es que no adaptará ninguna de las novelas de Stephen King. El argumento será totalmente original. No obstante, cada uno de los episodios tendrá referencias claras a su obra literaria. Un gran atractivo para los fans del escritor, que no podrán despistarse ni un segundo si quieren localizar los muchos easter eggs que incluirá la serie.

Algunas de las alusiones que ya han sido confirmadas corresponden a títulos de la trascendencia de ‘It’, ‘Misery’, ‘La tienda’ o ‘La mitad oscura’. ¿Eres de esas personas incapaces de escoger una obra de tu autor favorito? Pues si el tuyo es Stephen King, esta será la ficción que muy pronto liderará todos tus desvelos.

Un reparto para pasar mucho miedo

Lo bueno de las antologías es que al tratarse de capítulos con un argumento independiente, el reparto resulta también bastante variado y notorio. Para que cada una de las historias comparta el mismo grado de influencia. En esta ocasión, Castle Rock cuenta con un elenco protagonista de gran altura, donde destaca la aparición de Melanie Lynskey, André Holland, Jane Levy, Scott Glenn o Terry O’Quinn, el ya mítico John Locke en Perdidos.

No obstante, dos figuras despuntan frente a sus compañeros. Hablamos de la veterana actriz Sissy Spacek y un recién descubierto Bill Skarsgaard. Ambos tienen ya cierta experiencia con el universo de Stephen King, al encabezar en el cine dos de sus adaptaciones más populares. Por un lado, Spacek dio vida en 1976 a la joven con poderes telequinéticos Carrie White, en la cinta homónima de Brian De Palma. Mientras que Skarsgaard, bajo capas de maquillaje, ha sido el encargado de resucitar al terrorífico payaso Pennywise.