Roswell: El remake cambiará los alienígenas por la inmigración

Roswell desembarcó en la programación de The WB el 6 de octubre de 1999. Una época donde las historias de alienígenas disfrutaban de su momento más dulce, con títulos como Expediente X, Alf o Cosas de Marcianos. No obstante, la serie creada por Jason Katims ofreció al espectador la combinación perfecta entre dos temáticas de gran éxito en la década: la ciencia ficción y las tramas adolescentes. Bajo esta premisa, Roswell mostraba a un grupo de extraterrestres en plena pubertad que vivían ocultos como humanos en una ciudad de Nuevo México, que da nombre a la serie.

Los protagonistas eran supervivientes del incidente OVNI ocurrido en Roswell en 1947. Un dato que aportaba mayor realismo a la historia, pues se trata de un acontecimiento real, punto de partida de la ufología moderna. No obstante, el tema de los alienígenas pronto adquirió un matiz secundario, con la introducción de la trama amorosa que tanto requieren las series juveniles. Lamentablemente, a pesar del éxito cosechado, Roswell solo se mantuvo en antena durante tres temporadas. Una trayectoria que ahora contará con una nueva e inesperada entrega.

El remake de Roswell ya es una realidad

Hace apenas unos días, la cadena The CW anunció su intención de recuperar la serie de culto, quince años después de su desenlace. Sin embargo, no estaríamos ante un remake al uso, pues el argumento no giraría en torno al fenómeno extraterrestre. La nueva temporada de Roswell reflejaría la realidad que actualmente se vive en la frontera del estado de Nuevo México. Tal y como narra la sinopsis oficial publicada por The CW:

“Después de regresar a regañadientes a su ciudad natal en Roswell, Nuevo México, la hija de unos inmigrantes indocumentados descubre una sorprendente revelación sobre su enamorado adolescente, que ahora es oficial de policía: es un extraterrestre que ha mantenido sus habilidades sobrenaturales ocultas toda su vida. Ella protege su secreto mientras los dos reconectan y empiezan a investigar sus orígenes, pero cuando un ataque violento y un encubrimiento gubernamental de larga data apuntan a una mayor presencia alienígena en la Tierra, la política de miedo y odio amenaza con exponerlo y destruir su profundizado romance”.

Kevin Kelly Brown, escritor de la saga que inspiró la serie y productor ejecutivo de la misma, será el principal punto de unión entre ambas producciones, pues regresará con el mismo cargo que ya ejerció en el pasado. El nuevo guión estará escrito y dirigido por Carina Adly MacKenzie, creadora de otro gran éxito del género: The Originals. Juntos trabajarán en colaboración con Bender Brown Productions, Amblin Television y Warner Bros TV.

¿Regresará el reparto original?

Roswell no solo fue una historia de gran alcance para la audiencia, sino también un trampolín para algunos de los rostros más reconocidos del momento. Su elenco protagonista estaba compuesto por unos jovencísimos Shiri Appleby, Brendan Fehr, Katherine Heigl, Nick Wechsler, Emilie de Ravin y Adam Rodríguez. Todos ellos han conseguido labrarse una carrera en televisión gracias a series de la talla de Anatomía de Grey, Once Upon a Time, UnREAL o CSI: Miami.

La pregunta que ahora surge es: ¿Estarían dispuestos a retomar su puesto en la ficción? A lo largo de los últimos meses, algunos de los actores han mostrado su interés en recuperar el papel que les dio la fama. Como es el caso de Shiri Appleby: “Yo estaría más que feliz de participar en un renacimiento. […] Me encanta esa serie y lo que hizo por mi vida y mi carrera, fue un momento muy especial”, asegura la actriz, que actualmente se encuentra inmersa en el rodaje de la tercera temporada de UnREAL.

Una decisión que también parece haber tomado su compañero de reparto Brendan Fehr. “Estoy en ello totalmente. Me encanta esa gente y creo que es una de esas cosas en las que cuanto más tiempo pasa, todos esos errores o lo que fuera, porque teníamos 19 años, todo eso se ha ido y ahora solo queda lo bueno, así que siento que sería divertido hacerlo“, dijo el actor en una entrevista para el medio TV Guide.