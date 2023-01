Fact checked

Con los nuevos propósitos del año, debemos cambiar nuestra dieta. Y por esto, frenar también aquellos dulces y otros que solemos comer. Por esto queremos saber los trucos para no pasarse con el chocolate este año.

Aunque sabemos que el chocolate negro, cuanto más cacao lleve mejor, puedes resultar altamente saludable, el resto no. poder controlar la ansiedad por este alimento no es tarea fácil, ¿qué podemos hacer?

Qué hacer para no pasarse con el chocolate

Un pedacito

No te lleves al sofá la caja de bombones ni mucho menos la tabla, si no, un pedacito, es decir, justo el que quieras comer en ese momento.

De vez en cuando

Debes saber que, si no tienes chocolate negro, entonces el resto solo lo debes comer de vez en cuando, porque aporta cantidad de azúcares y grasas, y esto no es nada bueno para la salud.

Comer cinco comidas al día

Cuando nos apetece este alimento es porque quizás tenemos más hambre y especialmente ganas de tomar azúcar. Por esto lo importante es alimentarse correctamente, es decir, realizar unas cinco comidas al día con las vitaminas y minerales suficientes para no tener más hambre de lo normal.

Bebe más agua

Es una regla general. No solamente para dejar de comer chocolate. Si te hidratas correctamente verás que no tienes tanta ansiedad, y si lo haces especialmente antes de las comidas, estarás más lleno y no comerás de forma descontrolada.

Deja de comprarlo

Aunque es inevitable que te encuentres con este alimento en otro lugar, lo ideal en casa es que dejes de comprarlo para consumirlo. Y como mucho, poder tomar cacao del puro porque es realmente más saludable.

Reducir el azúcar de forma progresiva

No podemos dejar de tomar tales alimentos (sobre todo ricos en azúcares) de golpe. El efecto puedes ser lo contrario. Los nutricionistas aconsejan reducir los alimentos de azúcar diario. Si lo hacemos así, el paladar se va adaptando al sabor natural y real de los alimentos y luego podremos comer más sano. No es un camino fácil pero debe hacerse porque también nos ayuda a reducir el resto de alimentos que se engloban en insaturados y que no nos aportan nada.

Riesgos de tomar chocolate en exceso