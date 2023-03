El Supremo da Luz verde al Nodo SNSFarma de Sanidad al desestimar el recurso del Consejo de Farmacéuticos

Fact checked

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) interpuso contra la existencia del Nodo SNSFarma que el Ministerio de Sanidad pretende iniciar, lo que supone poder realizar su implementación, como está contemplado en el Real Decreto 717/2019, del Gobierno, es decir, un sistema de verificación de medicamentos dispensados y financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en la sentencia de 26 de enero de 2023, estableció que Nodo SNSFarma no era contraria a la normativa europea -en concreto el Reglamento Delegado 2016/161- y que “la mera posibilidad de que el establecimiento de un nodo pueda decidirse por vía reglamentaria en caso de que la entidad gestora del repositorio nacional, por una parte, y las autoridades públicas, por otra, no lleguen a un acuerdo no puede ser contraria al Derecho de la Unión”.

Por otra parte, también interpuso recurso con el mismo argumento la Federación Nacional de Asociaciones de Mayoristas Distribuidores de Especialidades Farmacéuticos y Productos Farmacéuticos (FEDIFAR).

Control sobre los medicamentos

La herramienta de almacenamiento de toda la información sobre dispensación de medicamentos es el conocido «repositorio», como indica la UE, cuya existencia es obligatoria. No puede haber más de un repositorio en cada uno de los Estados miembros de la Unión.

El repositorio español fue creado el 21 de julio de 2016, mediante la constitución de la persona jurídica Sistema Español de Verificación de

Medicamentos S.L. El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, demandante en este recurso contencioso-administrativo, es uno de los socios. En ese momento inicial, los socios acordaron que el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos gestionase un nodo integrado en el repositorio.

El nodo se ha pasado a llamar Nodofarma Verificación. En el momento inicial del funcionamiento del repositorio, sus miembros acordaron que el CGCOF gestionarse un nodo integrado en el repositorio llamado Nodofarma Verificación. El Ministerio quiere que las farmacias cuando dispensen medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud empleen el Nodo SNSFarma en detrimento del Nodofarma Verificación.