Silvia Fernández: «Mónica García debe dar soluciones ante la escasez de médicos en Castilla y León»

La directora general de Asistencia y Humanización de la Junta de Castilla y León, la doctora Silvia Fernández Calderón, ha insistido este jueves en recordar al Ministerio de Sanidad que las grandes especialidades médicas no están en todos los hospitales de área en Castilla y León y ha pedido a su titular, Mónica García, que tome cartas en el asunto y tome medidas para paliar la escasez de médicos, entre ellos en Atención Primaria (AP).

La directora general ha sido entrevistada bajo el título El modelo asistencial en una comunidad de gran extensión, dispersa y envejecida por la periodista Beatriz Muñoz, directora de OKSALUD

En este sentido, se ha referido al modelo asistencial de la región y ha puesto de manifiesto la extensa población de Castilla y León y que se halla envejecida para plantear cómo abordar la atención sanitaria. Concretamente, se ha referido a la baja tasa de densidad poblacional en la que ha calificado como «la región más grande de Europa», con 25 habitantes por kilómetro cuadrado y ha comparado con la Comunidad de Madrid, con 888, lo que dificulta la prestación de servicios al total de 2.3 millones de habitantes a los que «es muy complicado llegar».

Concretamente, en cuanto al servicio sanitario AP ha expuesto que Castilla y León cuenta con la red de consultorios más extensa del país, con un total de 247 grandes consultorios o de referencia y 3.000 consultorios locales lo que permite que enfermeras y médicos estén presentes. «Esto es un reto en el que estamos trabajando», ha constatado en el contexto generalizado en España de falta de médicos de AP.

En este punto se ha referido al medio urbano y al medio rural. «El secreto es la estrategia de Atención Primaria, muy importante en el medio rural». En este sentido, ha considerado que ante la atomización de núcleos vecinales tan dispersos, hay que poner en marcha más planes y estrategias en AP. Fernández ha cuantificado que los horarios de asistencia de los consultorios locales se programan mediante cita previa en los núcleos de población con menos de 50 personas o, incluso, a veces es más efectivo recurrir directamente a la visita a domicilio.

En Castilla y León el 26% de la población es mayor de 65 años, lo que hace que también sea muy elevada la tasa de pacientes con enfermedades crónicas que necesitan medicación constante y seguimiento, por eso «la labor de la enfermería es tan fundamental», ha detallado la directora.

Puzzle complejo

«Es un puzzle complejo, hay que poner de acuerdo a muchas partes de los sectores del servicio de salud», ha recalcado. No en vano, cada una de las 11 áreas sanitarias en Castilla y León atiende a un distinto número de personas. Y a ello se suma que las grandes especialidades no están en todos los hospitales de área. En algunas patologías, como el cáncer -ha reclamado- se necesita la multidisciplinariedad (el futuro de la medicina), es decir, el paciente debe ser atendido en un centro hospitalario concreto.

Según ha explicado Fernández, el establecimiento de redes asistenciales es algo clave para la medicina personalizada y de precisión. «En el Complejo Asistencial de Salamanca tenemos capacidad de secuenciación genética y viaja la muestra, no el paciente», ha declarado y, a renglón seguido, ha añadido: «De esta manera, todos nuestros habitantes puedan disfrutar de las nuevas tecnologías igual que en el resto de la geografía española. Las políticas que estamos aplicando pretenden llevar la atención sanitaria a la medicina de proximidad», ha aseverado.

En este punto ha puesto como ejemplo los fármacos de parafarmacia hospitalaria, que llegan al medio rural de forma no hospitalaria. «Hay dos tipos de medicamentos; los que se venden mediante receta y los que, desde que se aprueban, sólo pueden ser recogidos en medicina de farmacia. Pues en nuestra comunidad, todos los pacientes que necesitan medicamentos hospitalarios los pueden recoger directamente en su oficina de farmacia comunitaria más próxima; no hace falta que vayan a recogerlos al hospital», ha explicado.

«Lo que hacemos -ha agregado- es trabajar en un modelo que es muy eficaz, que es colocarlos en una oficina de medio rural. Se coge el medicamento del paciente que no es nuevo, no es su primera dosis, se pacta llevar el medicamento a su farmacia más próxima para que no tenga que desplazarse», se ha jactado.

Por otra parte, ha sido preguntada sobre la telemedicina en Castilla y León y ha considerado que es una herramienta fundamental y tiene que ser utilizada debido a las características de la región, pero ha confesado que todavía se está «en una fase inicial». Y aunque no percibe que sea la solución a todos sus problemas, sí que resulta útil – a su entender- en algunas prescripciones y consultas, sobre todo para discriminar quién va primero a la consulta y establecer preferencias. Así, por ejemplo, ha señalado la eficacia de la teledermatología, fundamental en el ámbito de la AP en todas las patologías que pueden resolverse sin necesidad de abordaje quirúrgico.

Déficit de personal

Con todo, los dos grandes retos para la comunidad castellano-leonesa son: primero, la financiación del Sistema Nacional de Salud y su reparto en las comunidades autónomas; y segundo, el déficit de especialistas. «Vamos agudizando el ingenio con modelos de atención compartida, garantizando así la atención oncológica en el Bierzo, por ejemplo. Para ello estamos trabajando en conseguir los permisos reglamentarios y en ventajas para los profesionales de forma que nos permitan tener más acceso a estos profesionales tan necesarios». Precisamente esta semana el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha defendido que el plan de atención aplicado en el servicio de oncología del Hospital de El Bierzo ante la falta de profesionales, con médicos procedentes de otras provincias, atiende «sin demoras y con una mayor actividad» que antes de su despliegue.

Además, ha comentado la directora, se ha aumentado en un 60% la plazas de especialistas y un total de 190 plazas de AP. En este punto ha hecho la demanda a la ministra de Sanidad, Mónica García: «Pedimos al Ministerio de Sanidad que trabaje en esto y nos ayuden en la mejora de la dotación”. Otra medida adoptada, ha relatado, es el programa de fidelización del talento. “No dejamos escapar a ningún médico”» Ha contabilizado en 250 los residentes en 2023 y 340 en 2024 y ha explicado que casi 600 residentes se han quedado en plantilla en los hospitales de CyL. «Hemos conseguido atraer a otros 60 especialistas nuevos de otras comunidades. También hemos solicitado al Ministerio de Educación la creación de dos nuevas facultades de medicina en León y Burgos aunque está fuera de nuestras competencias conseguirlo», ha declarado.

Estrategias

Beatriz Muñoz ha preguntado a Silvia Fernández por las estrategias concretas y la directora general ha querido referirse a la última puesta en marcha, el pasado mes de enero: la estrategia en asistencia de salud mental, que ha calificado como «necesaria por una demanda clara de la población». Tras la pandemia, según ha relatado, se ha notado mucho la necesidad de ello en infanto-juvenil y en las personas mayores.

«Ahora el reto es ponerla en marcha y llevarles a los centros asistencialea a los psicólogos clínicos que ahora es una atención deficitaria, pero estamos trabajando en ella. Otra estrategia es la de mejorar el abordaje de las enfermedades raras. Tenemos una unidad de diagnóstico en Salamanca y nódulos de referencia en León, Burgos y Valladolid. También estamos llevando a cabo estrategias en la Enfermedad rara del adulto imbricado con la medicina de precisión. Hablamos de personas enfermas y no de enfermedades, con abordajes individualizados».

Puesto que la jornada de OKDIARIO estaba centrada en la obesidad, ha sido preguntada al respecto y ha afirmado que hay que «agudizar el ingenio para abordar estos graves problemas», desde reorientar el abordaje multidisciplinar de la obesidad, los problemas alimenticios, de nutrición, de medicamentos… en todas las especialidades médicas, y también incluir en el sistema sanitario a nuevos profesionales de la salud como nutricionistas para poder llegar a solucionarlo.