Las personas con diabetes deberían tomar este alimento que ayuda a reducir el azúcar

Fact checked

El alto nivel de glucosa en sangre es una de las situaciones más peligrosas para la salud. Los nutricionistas recomiendan estar atentos a los resultados de los estudios y adoptar una dieta que ayude a evitar problemas. Pensando en ello, hoy queremos hablar del alimento que ayuda a reducir el azúcar e impide que sufras estas patologías.

Se trata del jengibre, un producto cada vez más habitual en la gastronomía y la coctelería tanto española como internacional. Reconocido por su sabor y su aroma, fresco y picante, el jengibre pertenece a la misma familia de la cúrcuma y el cardamomo.

El alimento que ayuda a reducir el azúcar

Ésta es una planta popular en la medicina tradicional desde hace ya miles de años. Proveniente del sudeste asiático, aunque podemos encontrarla en casi cualquier país del mundo, una de las ventajas de esta raíz es su extraordinaria versatilidad. Básicamente, vas a poder consumirla como quieras. Puede ingerirse seco, fresco, en polvo, en tu bebida o comida.

Una vez dentro del organismo, el jengibre nos aporta todo tipo de beneficios gracias a una sustancia específica: el gingerol. Estamos refiriéndonos a un aceite esencial que le da su sabor y aroma característicos. Este compuesto activo en el metabolismo asegura algunos efectos medicinales como los que brindan su sodio, calcio, fósforo y potasio, sin olvidarnos de las vitaminas B y C.

¿Por qué deberías consumir jengibre a diario?

Lo primero y principal es que la ingesta de jengibre reduce el azúcar en sangre. Numerosos estudios recientes indican que incluir jengibre de forma regular en nuestras dietas reduce los niveles de insulina y previene trastornos cardiovasculares. Aconsejando siempre que el paciente consulte con su médico antes de consumir el jengibre, tiende a ser muy positivo.

Sin embargo, esa no es la única razón para darle una oportunidad. Se dice que el jengibre podría ayudar con la pérdida de peso. Si bien las dietas milagro no existen, y no basta con consumir jengibre si luego te alimentas mal y no entrenas en toda la semana, algunas hipótesis especifican que esta raíz puede acelerar el proceso de adelgazamiento si se cumplen determinadas condiciones.

Aquellos que efectivamente abandonen tanto las bebidas como los alimentos con alto contenido de azúcar, tienen buenas probabilidades de ver cómo los niveles de azúcar bajan drásticamente protegiendo su corazón de diversas patologías.

En todo caso, y si hay duda, lo mejor es preguntar al médico especialmente si nos hacemos chequeos por tener diabetes.