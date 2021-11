Pese a que la situación actual del coronavirus en la Comunidad de Madrid es «de meseta y con control», el consejero de Sanidad madrileño insiste en que la vacunación es la mejor arma para frenar el COVID y todos los esfuerzos están dirigidos a superar el 90% de dosis inoculadas. Entre los retos más inmediatos está recuperar toda la actividad que ha desplazado el COVID y poner en marcha en la plan de mejora de Atención Primaria.

PREGUNTA.- ¿Cómo ve ahora la situación del COVID en la Comunidad de Madrid?

RESPUESTA.- Ahora estamos en una fase de meseta y por primera vez después de todas las olas que hemos vivido vemos la situación con tranquilidad. Desde el punto de vista epidemiológico, asistencialmente continuamos bajando, estamos sobre los 270 pacientes en hospitalización y 80 en UCI, lo cual es una buena noticia y sobre todo la inmensa mayoría en UCI son ya hospitalizaciones larga estancia. Gracias a la vacunación estamos a punto de alcanzar el 89% de la población diana con pauta completa y es lo que realmente nos ha permitido que la situación epidemiológica y asistencial esté en el momento que esté. Por tanto, yo hablaría de una situación de meseta y con control.

P.- ¿Ya hemos alcanzado esa ansiada inmunidad de grupo?

R.- Una vez que ya en la Comunidad de Madrid se ha alcanzado casi el 90% de la población inmunizada y, sobre todo, conviviendo con un predominio prácticamente del 100% de la variante Delta sí podemos hablar de inmunidad de grupo. Esto se debe a que desde el punto de vista epidemiológico vemos ese control y asistencialmente nunca habíamos estado así. Después de hacer picos máximos en cualquiera de las cinco olas siempre habíamos tenido después un periodo de descenso de entre seis y ocho semanas y está vez el descenso está por la semana trece, lo que se traduce en una buena noticia e indica que la situación ha cambiado.

P.- Ya se está vacunando con la tercera dosis en determinados colectivos. ¿Se prevé que esa dosis de refuerzo se extienda al resto de la población?

R.- En residencias de ancianos ya se ha finalizado la vacunación de la tercera dosis de refuerzo y en las personas de 70 años, y siempre cuando hubiesen pasado seis meses desde la última dosis del COVID, tienen la opción de vacunarse de forma conjunta de la gripe y la tercera dosis del COVID. Con respecto a trasladar esa tercera dosis al resto de población, lo que están viendo la mayoría de los estudios de seroprevalencia es que, en general, todas las vacunas están dando muy buena inmunidad y los estudios todavía no ven el beneficio de ese refuerzo de una tercera dosis en población menor de 70 años. Vamos a estar expectantes y ver en qué línea se pronuncian la Agencia Europea del Medicamento y en España la Comisión de Salud Pública que es quien determina si hay que poner una tercera dosis a la población general o no.

P.- Ahora hay menos restricciones y los expertos auguran que este año la gripe vendrá con fuerza. ¿Cómo se va a convivir con la gripe y las nuevas cepas del COVID?

R.- Las manifestaciones clínicas, tanto de la gripe como del coronavirus, son similares, por lo que nos plantea marcar la estrategia de vacunación de la gripe que en ello estamos. Estamos en 1.650.000 de vacunas con los grupos de riesgo y la pauta diagnóstica para descartar que sea COVID y habrá que ver cómo repercute en nuestro sistema sanitario. Nosotros hemos tenido siempre menos el año pasado el Plan de Contención de Gripe, un plan que hacíamos siempre para ese incremento que teníamos y ahora vamos a tener dos patologías conviviendo y de momento no hay variantes en el horizonte, pero nadie se atreve a decir que no las vaya a haber de cara al futuro. Nosotros tenemos que estar preparados con nuestra red de detección y con los hospitales y los ingresos hospitalarios que es donde tenemos la batalla diaria, tanto con coronavirus como con la gripe.

P.- En agosto se inició la vacunación a mayores de 12 años en adelante, ¿cómo está siendo la acogida?

R.- Teniendo en cuenta que ha sido el último grupo la respuesta está siendo bastante buena y ya están por encima del 80% en pauta completa. Además, este grupo ha respondido mejor que los grupos de 20 a 29 y 30 a 39, lo cual sorprende un poco y especialmente que el grupo de 30 a 39 sea el que tenga menor cobertura vacunal. Si comparamos la situación de la apertura de los colegios hace un año y éste, la situación es diez veces inferior a lo que ocurrió entonces y, sobre todo teniendo en cuenta que en los colegios no sólo es importante por la convivencia, sino también desde el punto de vista sanitario porque es una red de detección de casos y la situación está controlada.

P.- ¿Qué iniciativas se están llevado a cabo para mejorar la vacunación?

R.- Vamos a mantener puntos estables de vacunación sin cita para primera y segunda dosis. Estamos haciendo una vacunación con unidades móviles en el que se pone el punto de vacunación en municipios de fuera de Madrid con gran implicación de los ayuntamientos y con muy buenos resultados. En el municipio de Parla, por ejemplo, de 465 vacunas en apenas cuatro horas, 430 eran de primera dosis, lo cual indica que todavía hay población a la que hay que ponérselo más fácil y en esa línea es la que vamos a trabajar. Seguimos con las unidades móviles todos los fines de semana y lo que estamos tratando es implicar a los ayuntamientos y que ese grado de concienciación aumente porque todo lo que sea crecer por encima de ese 90% va a ser bueno para todos.

P.- La Comunidad de Madrid ha sido pionera en implementar una serie de medidas que sistemáticamente fueron criticadas por el Ministerio de Sanidad.

R.- Insisto que si Madrid ha tenido responsabilidad en esas decisiones es porque ha estado avalado por un grupo de expertos reconocidos que lidera el Dr. Antonio Zapatero y que cuenta con profesionales de todos los ámbitos y de todas las especialidades. Ellos iban evaluando esa toma de decisiones y eso ha tenido traducción porque el margen de equivocaciones es mucho menor. La realidad es que con el tiempo y con esas medidas Madrid se fue adelantando.

En el uso de mascarillas fuimos severamente criticados e incluso por repartirlas en las farmacias, cuando luego lo hicieron otras comunidades. Recuerdo cuando anunciamos el primer caso de la variante Británica el 9 de diciembre de 2020 y en rueda de prensa posterior dijeron que no entendían esa preocupación, que iba a ser marginal y fue predominante dos meses después, pero volvimos con la variante Delta que fue en enero de este año y advertimos que cuidado, que viene otra variante y dijeron que no iba a ser predominante y ahora es casi el 100% de los casos.

El ministerio de Sanidad debería haber utilizado el Consejo Interterritorial realmente para, avalado en decisiones técnicas, buscar decisiones que pensasen realmente en los ciudadanos y muchas veces teníamos la sensación de que tomaban decisiones por parte de los ministros pensado en Pedro Sánchez o en Iván Redondo. Esto es lo que nosotros no hemos entendido en ningún momento porque nosotros siempre hemos visto pacientes que se contagiaban, que sufrían y eso no nos los va a quitar nadie.

P.- ¿Cómo valora la relación con el ministerio de Sanidad desde que se inició la pandemia?

R.- Tratamos de llegar a acuerdos, pero nosotros no podemos salirnos de nuestras señas de identidad y siempre trabajamos con decisiones técnicas. Nos hemos adelantado permanentemente en respuesta al trabajo que hacíamos con el uso de mascarillas, el test de antígenos, el control de Barajas, la detección de las variantes nuevas, con utilizar todos los proveedores de vacunas… Seguimos en esa línea y vamos a decir lo que creemos que sea lo mejor para los madrileños. La relación con el ministerio de Sanidad ha tenido diversos momentos, ahora estamos en un momento de mayor tranquilidad porque no hay que tomar muchas decisiones, pero realmente la relación, y hay que ser sinceros, no ha sido buena en ningún momento desde el inicio de la pandemia.

P.- ¿Qué balance hace del Hospital Enfermera Isabel Zendal?

R.- Ha sido un hospital muy criticado por la izquierda, pero con muy buenos resultados que es lo importante y ha permitido que se haya atendido a más de 9.000 pacientes que podrían haber estado ocupado camas del resto de hospitales del Servicio Madrileño de Salud y en los que se ha podido realizar actividad no COVID. Probablemente ha sido el hospital que mejor trata a los pacientes COVID porque está diseñado para eso. Tanto la hospitalización, como la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI) que es una de las señas de identidad de este hospital con cerca de 100 puestos más 31 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), unido a la unidad de recuperación funcional para pacientes post covid, permite un tratamiento integral de estos y ha sido una auténtica referencia a nivel mundial. Por otro lado, ha sido el punto de vacunación que más ha vacunado y las dosis administradas han llegado a 1.700.000. Estamos cerca de los diez millones de vacunas, lo cual supone un 17% de vacunación en un único centro.

P.- ¿Cuáles son los planes de futuro para este hospital?

R.- Mientras exista el COVID se seguirá atendiendo a estos pacientes, ahora tiene cerca de 80 ingresados y seguirá administrado vacunas las 24 horas en dos de los tres pabellones. Hemos pensado dos líneas de actuación más inmediatas: la primera, crear una gran unidad de recuperación funcional, pero no sólo para pacientes post covid, sino también post infartos, post ictus, etc porque el diseño que tiene el hospital permite grandes espacios y está muy orientado a que la vuelta a la vida sea con el mayor grado de independencia. En segundo lugar, va a servir para el que el Hospital de La Paz permita el traslado de actividad y podamos acelerar los tiempos en la construcción del futuro hospital.

P.- En cuanto al plan de mejora de la Atención Primaria, ¿cómo van las negociaciones con los sindicatos?

R.- Nosotros siempre estamos con la mano tendida para tratar de mejorar, principalmente, el plan de primaria. La parte de los sindicatos que son los recursos humanos ya hemos lanzado cuáles son nuestras intenciones, y la inversión en presupuestos que es de 80 millones de euros desde este año y para los dos siguientes y está orientado a mejorar la remuneración en los puestos donde más trabajo y difícil cobertura hay y a todas las categorías profesionales. Creemos que es beneficioso para todos.

A parte de eso, tenemos la remodelación de infraestructuras con remodelaciones y nuevos centros; la inversión en tecnología y otra de mejora de procesos y evitar que lo que no sea estrictamente asistencial por parte de los profesionales quede en un segundo plano. Es un plan que está muy orientado y que conoce muy bien cuál la situación de la primaria. Somos conscientes que hay que aplicarlo y sobre todo que son 200 millones de euros más en dos años a los 2.000 que ya invertimos en la atención primaria cada año. Estamos en esa línea, nosotros siempre tenemos la mano tendida con los sindicatos y ahí vamos a seguir. Además, es un plan que no admite demora y tenemos que seguir avanzando porque los profesionales lo necesitan y los madrileños también y no podemos dejar de hacerlo.

P.- ¿Qué planes de futuro tiene la Consejería de Sanidad en los próximos meses?

R.- Queremos recuperar toda la actividad que ha desplazado el COVID, sobre todo en listas de espera que se han parado casi durante un año debido a que hemos tenido mucha incidencia de coronavirus y muchos pacientes ingresados que ha desplazado la actividad quirúrgica y de diagnóstico o de consulta. Otro aspecto importante es la Atención Primaria que se ha visto sometida permanentemente a mucha presión. Siempre hablamos de ingresos, pero no de las pruebas diagnósticas, del seguimiento de los pacientes COVID que se hace desde primaria y cuya carga de trabajo es muy elevada. Estamos trabajando en muchas líneas, en recursos humanos tenemos que hacer una reordenación de todos esos contratos COVID, sin olvidarnos de las infraestructuras, tanto en Atención Primaria como en once centros de salud nuevos que se van a construir más las remodelaciones.

Queremos recuperar proyectos que teníamos y en los que estábamos trabajando como la Red Oncológica Madrileña que permitirá establecer que cualquier tipo de tumor con cualquier grado de complejidad reciba el mismo tratamiento sea en el hospital que sea. En hospitales y de manera global los proyectos más potentes como el 12 de octubre que ya está en obras, La Paz que acaba el proyecto el mes que viene, están finalizando las obras del bloque quirúrgico de Gregorio Marañón y del Instituto Oncológico, tenemos grandes reformas en varios hospitales y el edificio de consultas del hospital Niño Jesús, principalmente.

No me quiero olvidar del trabajo no presencial. Donde más estamos creciendo es dónde más se puede utilizar la tecnología. Probablemente el hospital más grande que tiene ahora la Comunidad de Madrid está en las casas de los madrileños: desde Cuidados Paliativos, Medicina Interna o derivados de Urgencia o Trastornos de la Conducta Alimentaria, entre otros. Tenemos cerca de 2000 camas fuera y es algo muy novedoso y en lo que tenemos que seguir creciendo como es la hospitalización domiciliaria, pero también con la tarjeta sanitaria virtual, videoconsultas… hay muchas líneas de trabajo abiertas.