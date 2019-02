Palitos de cangrejo: ¿un alimento saludable?

Los palitos de cangrejo, en forma de cilindro y de color blanco en su interior y un color algo rosa fuerte en la parte exterior.

Se combinan en ensaladas o pastas siendo un complemento más. Los palitos de cangrejo, en forma de cilindro y de color blanco en su interior y un color algo rosa fuerte o anaranjado en la parte exterior, suelen encontrarse en la parte de congelados o de refrigerados de los supermercados o grandes superficies.

Seguro que los has comido alguna vez y te sueles preguntar qué son y si realmente ofrecen nutrientes para la salud o realmente se trata de un alimento no saludable que no hace falta tener en cuenta. Te contamos si son beneficiosos.

Lo cierto es que una buena parte de los palitos de cangrejo prácticamente no se llaman así y no llevan casi cangrejo. Se llama surimi y está formado por una mezcla de varios pescados de carne blanca junto con otros ingredientes donde se introduce bastantes colorantes añadidos. Es, por tanto, un alimento procesado, no tan saludable como pensábamos a priori.

Para elaborarlo se suele picar la carne de mezcla de pescado que lleva y se añaden colorantes como hemos comentado. En general, el surimi aporta una gran cantidad de sal debido a los aditivos añadidos, como el glutamato monosódico, que solemos encontrar en muchos productos procesados porque potencia el sabor de muchos alimentos. Mientras que también hay fosfatos, que se encuentran en otros alimentos como las salchichas, y que se utilizan para que los palitos se mantengan jugosos.

Los palitos de cangrejo, además, tienen pocos nutrientes, ya que no contienen casi vitaminas ni minerales, ni tampoco destacan por sus grasas buenas. Es más, se conoce porque llevan más cantidad de azúcar y almidón que muchos otros alimentos.

Así, es mejor que ante una dieta saludable llena de productos sanos, frescos y naturales, no abusemos de los palitos de cangrejo, porque en realidad no nos aportan nada. Pues si pensamos que estamos comiendo pescado no es cierto, aunque esté elaborado de diversos tipos de éste, más bien podemos indicar que se trata de carne procesada.

De hecho, se desaconseja su consumo en aquellas personas que puede padecer ciertas enfermedades como hipertensión o diabetes, y para el resto, es mejor que no se abuse de este alimento.