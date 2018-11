Ejercicios aeróbicos o anaeróbicos: ¿Qué es mejor para adelgazar?

Llevar un estilo de vida saludable, con el uso regular de ejercicio, hace que nos encontremos mejor y ayuda a adelgazar. De manera, que tanto el ejercicio aeróbico como el anaeróbico, es perfecto para reducir grasa, eliminar toxinas y bajar peso.

Hemos de definir que el ejercicio aeróbico es el referido al ejercicio cardiovascular de intensidad baja/media; y el ejercicio anaeróbico es que el hacemos como ejercicio cardiovascular de intensidad alta. Esto se consigue con determinadas rutinas.

Qué ejercicio es mejor para adelgazar

El ejercicio aeróbico para perder peso

Suele estar relacionados con ejercicios de intensidad baja y media, por lo que en general una gran parte de las personas puede practicarlo. Eso sí, deben estar dispuestas a moverse, perder peso, y a hacer ejercicio de intensidad.

En el ejercicio aeróbico, el ritmo cardiaco oscila del 55-85% del máximo. En los ejercicios aeróbicos los músculos queman más azúcares y grasas, y entonces se suelen perder calorías de forma bastante rápida. Si bien hay que remarcar que el ejercicio debe ser constante, no podemos hacerlo una semana sí, otra no, porque entonces no servirá de nada y no adelgazaremos.

Diversos estudios ratifican que este tipo de ejercicio es bueno y se puede perder peso siempre que se combine con una dieta sana, basada en la alimentación variada y rica en nutrientes y grasas buenas.

El ejercicio anaérobico para perder peso

En la respiración anaeróbica, el azúcar se transforma en ácido láctico sin necesidad de oxígeno produciendo energía. En este tipo de ejercicio para adelgazar, algo más fuerte e intenso, se puede quemar calorías 15 veces más rápido que la mitocondrial.

Pero este ejercicio intenso no puede prolongarse a lo largo de mucho tiempo seguido, excepto si uno entrena para competir, y también durante periodos más cortos de tiempo. Por lo que se deduce que la cantidad de calorías quemadas es menor que un ejercicio aeróbico prolongado.

Es algo más complicado perder peso, y si nos pasamos puede ser perjudicial y hasta llegar a lesionarse. De todas maneras, vamos a necesitar un control, tanto si realizar un tipo de ejercicio como otro, pues a la hora de perder peso y de adelgazarnos es importante tener a un profesional a nuestro lado.