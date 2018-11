Ventajas y desventajas de usar el microondas

El microondas es un electrodoméstico de uso diario y cotidiano que está en todas las casas. Básicamente sirve para calentar y descongelar alimentos, y algunas personas también lo utilizan para cocinar directamente ciertos alimentos.

En los últimos años han salido algunas voces que establecen que no es realmente tan ventajoso y que podría ser perjudicial para la salud.

Ventajas de usar el microondas

Velocidad de cocción. Una de las ventajas de poder cocinar con este electrodoméstico es que al incrementar exponencialmente la vibración de las moléculas de agua dentro de cualquier alimento, permite alcanzar temperaturas altas y por ello se cuece la comida mucho más rápido.

Comodidad. De esta manera calentamos platos y alimentos de forma rápida, y sobre todo sin tener que encender el fuego ni el horno.

Desventajas de cocinar con microondas

Se pierden nutrientes. Algunos especialistas explican que cuando los alimentos están expuestos al microondas, pierden una gran parte de los nutrientes.

Cocción no uniforme. Seguro que hemos notado que no todas las partes de los alimentos se calientan de la misma manera. Es decir se produce una cocción no uniforme de los platos.

Cuidado con los plásticos. En los últimos años también se ha especificado, que si se utilizan para calentar plásticos que no son aptos para microondas entonces el plástico libera una sustancia tóxica llamada Bisfenol A que pude ser perjudicial para la salud.

Deficiencias en el sistema inmunológico. Según el documento “Diez Razones para Deshacerse de su Horno de Microondas” del investigador William P. Kopp, comer durante mucho tiempo de alimentos calentados en el microondas provoca deficiencias en el sistema inmunológico.

Comida demasiada recalentada. Cuando calentamos a alta potencia y no tenemos cuidado, entonces muchos alimentos se recalientan de tal manera que llegar a quemarse, con lo que deberemos tener especial cuidado con ello.

Recomendaciones

Como vemos se establecen ventajas y desventajas y cada cual debe elegir si cree que debe seguir calentando con el microondas tanto en casa como en el trabajo. De todas maneras, los especialistas recomiendan que cocinar en un horno convencional es algo más óptimo y además la ventaja que presentan es que distribuyen el calor de una forma uniforme por todo el plato.