Día Mundial Diabetes 2018: Cifras de la diabetes en España

El 14 de noviembre es el día mundial de la diabetes. Esta enfermedad producida por una alteración del metabolismo provoca un aumento de la cantidad de glucosa en la sangre. A esta afección se le pueden asociar una serie de síntomas, en casos más extremos, como complicaciones microvasculares y cardiovasculares que hay que tener en cuenta y vigilar muy de cerca. La diabetes actualmente ha dejado de ser algo a lo que temer o a verse reducida a casos excepcionales, para formar parte de nuestro día a día.

Los distintos tipos de diabetes tienen tratamientos y prevención distintos, en muchos casos hay antecedentes genéticos o cierta predisposición, aunque la dieta representa un factor importante a tener en cuenta. El estilo de vida está relacionado con el aumento de diagnósticos de esta enfermedad en el mundo, pero también en nuestro país. La dieta mediterránea y los buenos hábitos han dejado paso a la llegada de una nueva amenaza silenciosa. Las cifras de la diabetes en España y en el mundo marcan una clara tendencia al alza preocupante.

La diabetes en España: Cifras

Se calcula que la diabetes afecta entre un 5 y 10% de la población mundial. Por cada persona que se diagnostica, dicen los expertos que hay otra que no ha sido tratada. Los datos de incidencia de esta enfermedad serán pues orientativos. En nuestro país más de 2 millones de personas no sabe que padece diabetes, presenta los síntomas, aunque no ha recibido un diagnóstico.

Hay un total de 428 millones de personas diabéticas en el mundo. La dieta y el sedentarismo en determinados colectivos hace que está cifra vaya aumentando de forma preocupante. Dicen los especialistas que en 2040 una de cada 10 personas en el mundo padecerá esta enfermedad.

La diabetes tipo 2 que es el tipo más común se suele diagnosticar antes de los 40 años. En un 90% de los casos se podría evitar con una dieta adecuada y un cambio de estilo de vida. El consumo de tabaco y de alcohol también pueden influir en la aparición de este tipo de diabetes, aunque la obesidad es una de las causas más directas de la diabetes. Un 40% de los casos de personas obesas sufren la aparición de esta enfermedad.

El tipo de diabetes 1 es el que afecta a un 13% de los casos en España. Esta enfermedad se diagnostica a unos 10.000 niños que todavía no han cumplido los 15 años, se suele manifestar antes de la pubertad. Más de 1.000 casos de este tipo se detectan cada año en este país.

Las principales consecuencias de un mal cuidado de la enfermedad pueden ser traumáticas para el paciente. Un 70% de las amputaciones no traumáticas de extremidades son a causa de la diabetes. No mantener las pautas adecuadas o el control necesarios de esta enfermedad también puede provocar un 16% ceguera entre el porcentaje total de diabéticos diagnosticados. Es importante acudir a controles oftalmológicos necesarios, la retina diabética es una de las terribles consecuencias de esta dolencia.