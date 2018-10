Cómo curar la bronquitis

La bronquitis es una enfermedad viral que puede ser de diversos tipos, y cada uno tendrá sus tratamientos. Esta afección suele cursarse con tos prolongada y puede ser aguda, cuando sale una vez y dura poco, o bien crónica, cuando se tiene a lo largo del tiempo, que puede incluir meses o años.

Las causas de la enfermedad son diversas. Puede ser por inflamación de bronquios y tos persistente que no ha sido curada eficazmente. Curar la bronquitis puede ser un proceso largo si es crónica o bien corto y sin problema si se trata de una bronquitis aguda, que es la más frecuente.

Maneras de curar la bronquitis

El médico es el que debe indicarnos el tratamiento a seguir para curar o tratar la bronquitis. Pero hay algunas acciones y remedios que pueden mitigarnos la tos y los síntomas que rodean esta afección.

Tomar limón. Esta fruta suele estar como principio activo en muchos medicamentos contra la tos y los resfriados. El limón es rico en vitamina C y antioxidantes, por lo que ayuda a eliminar las bacterias de las vías respiratorias.

Tomar expectorantes. Suelen ser medicamentos recetados por el médico para que podamos respirar con normalidad, pues debido a la tos y la acumulación de moco, uno de los síntomas es que nos cuesta respirar bien. Los expectorantes permiten sacar el moco acumulado, que, por otra parte, podría ser causa principal de desarrollar neumonía.

Utilizar humidificador en casa. Algunas personas usan humificadores en las habitaciones mientras duermen para respirar aire caliente y húmedo, pues es un buen remedio para que salga el moco de las vías respiratorias y reducir la tos.

Limitar el ejercicio físico. Aunque es una acción del todo saludable y debemos hacer ejercicio prácticamente de forma diaria, mientras tenemos bronquitis es mejor que limitemos nuestra carga de ejercicio porque la tos y la respiración pueden verse afectados.

Hacer caso al médico en casos más graves. Cuando la bronquitis es crónica entonces no se cura por sí sola, y no solamente va bien las acciones antes mencionadas, si no que deberemos hacer caso al médico para que indique cuál es el mejor tratamiento a seguir. Muchas veces suelen recomendar broncodilatador para inhalarse, además de corticosteroides y oxígeno si los pulmones están afectados.