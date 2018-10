4 hábitos para aumentar la fertilidad

Cuando uno decide ser madre o padre no siempre se consigue al momento. Hay parejas que lo tienen más complicado porque tienen problemas de fertilidad. A veces no hay problemas detectados, pero el bebé no llega y simplemente se debe a cuestiones de ansiedad por querer concebir cuanto antes mejor.

En estos momentos es muy importante mantener la calma, no estresarse y preguntar al médico sobre qué hábitos practicar para aumentar la fertilidad, sea masculina como femenina.

Cómo aumentar la fertilidad

Mejorar la dieta. A veces, querer concebir un hijo hace que tengamos que cambiar de estilo de vida. No siempre es así, pero si tenemos problemas para concebir o para aumentar la fertilidad entonces será mejor que dejemos a parte las bebidas con cafeína, rebajemos el consumo de alcohol, y comamos de forma más saludable. A partir de este momento, es importante aumentar el consumo de frutas y vegetales, así como de carnes blancas y de pescados. Está claro que dejaremos de lado los procesados y los fritos, pues pueden incidir en el sistema reproductor de forma negativa.

Fuera estrés y obsesiones. El estrés acaba siendo un mal tan mayor que afecta en todos los niveles de nuestra vida, hasta cuando queremos tener un hijo. En este caso, suele ocurrir porque tenemos mucho trabajo y también cuando queremos un niño ya y no concebimos. En este último caso, la ansiedad surge porque aunque queremos la mujer no se queda embaraza y entramos en un círculo cerrado que el propio estrés por no concebir paraliza que podamos hacerlo. Es más, al estar en una tensión constante, los niveles de cortisona se mantienen altos, y esto afecta a nuestras hormonas, aumentando las dificultades para concebir.

Ejercicio y relax. Para mitigar lo anterior, se recomienda hacer ejercicio semanal y si puede ser cada día, mucho mejor. Es fácil, pues con solo nadar, caminar o bailar ya estamos moviéndonos facilitando que el estrés desaparezca y aumentando nuestra salud. A la vez, necesitamos relajarnos por medio de la meditación o bien haciendo cosas que nos calmen.

Sexo cuando toca. No por hacer sexo cada día, hay más posibilidades de concebir. Para aumentar la fertilidad, es importante marcar un calendario para saber cuáles son los días fértiles y practicar sexo durante esos días porque hay más posibilidades de quedarse embarazada. Si no está claro, es fácil consultar al ginecólogo, de igual manera que podemos consultar el resto de problemas y dudas que solemos tener.