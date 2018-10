6 hábitos que te hacen parecer más viejo

Irremediablemente, el paso de los años nos toca a todos. Pero hay una serie de hábitos que puede acelerar este proceso. De hecho, hay acciones diarias que nos pueden hacer parecer más viejo.

Evitarlas hará que nos veamos más jóvenes y practiquemos un estilo de vida saludable. Está en nuestras manos.

Hábitos que nos hacen parecer más viejos

Dormir pocas horas. Siempre se dice que quien duerme bien y a pierna suelta duerme como un bebé. Y en este caso es real, porque no descansar lo suficiente, es decir, unas 8 horas diarias acelera nuestro proceso de envejecimiento en gran medida.

Se recomienda, entonces, hacer caso a los médicos y descansar para sentirnos mejor y preservar nuestra piel y rostro más joven.

No cuidar nuestra piel. Cuando somos jóvenes no hace falta cuidar la piel en exceso, pero a medida que cumplimos años, los malos hábitos harán que la epidermis no se renueve, se vea tosca, apagada y luzcan arrugas. Limpiar la piel a diario, aplicar desmaquillante, una piel hidratante y un serum, de vez en cuando, sobre todo si aparecen las primeras arrugas, nos devolverá la juventud perdida.

Estrés. Este problema es el causante de muchos males que garantizan el desarrollo de algunas enfermedades tanto físicas como psíquicas. La mente es sabia y someterse a un estado de estrés continuo nos resta años. Para esto nada mejor que tomarse la vida de otra manera, trabajar con menos presión, hacer ejercicio y aprender a relajarse. Es lo mejor para cuidarse y sentirse siempre joven.

Comer mal. Alimentarse correctamente hace que estemos más sanos en todos los sentidos. De esta manera, llegaremos más tarde a viejos, porque nos estamos nutriendo correctamente con las vitaminas y minerales necesarios.

Fumar y beber alcohol. El tabaco es malo para nuestra salud. Nos perjudica por dentro y fuera. Por dentro, hace que desarrollemos toda clase de enfermedades que nos hacen sentir más viejo. Y por fuera, el humo deja la piel peor y sin vida. Lo mismo sucede con el alcohol, tomarlo en exceso tiene importantes consecuencias negativas para la salud.

Llevar una vida sedentaria. No moverse y no realizar ejercicio fomenta toda clase de hábitos nada saludables que nos acercan a la vejez mucho antes. Debemos incorpora el ejercicio a nuestra vida de forma prácticamente diaria.