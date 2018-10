Cómo comer avena para adelgazar

La avena es uno de los mejores alimentos para mantener un organismo sano y equilibrado. Además, suele estar en la dieta de las personas que quieren adelgazar siempre de forma sana. Este cereal es además rico en nutrientes por lo que aporta diversidad de vitaminas y minerales, y beneficios para el cuerpo.

Pero necesitamos comer avena adecuadamente si lo que queremos es adelgazar. Lo mejor es que puede mezclarse con diversos alimentos para que sea más rica y se potencie su efecto adelgazante.

Avena para adelgazar

Cruda y sin azúcar. Lo ideal para perder peso es comer este cereal de forma cruda, sin procesar y sin azúcar porque, de esta manera, aunque resulte algo soso, es más saludable. Por lo tanto no vale comer avena que está en galletas, tortitas o pasteles, porque con ello no perderemos la grasa que queremos. En el caso de que quieras comer galletas, es mejor hacerlas en casa directamente porque es casera y no llevará añadidos químicos innecesarios.

Merienda, desayuno o más. Para adelgazar, no hace falta comer durante todo el día. Es factible como desayuno porque al ser la primera comida la podemos digerir mucho mejor. También es buena como merienda, acompañando a frutas, leche, yogures u otros ingredientes con 0 grasas a la par que saludables.

Copos de avena. Comprar copos de avena a peso es la mejor manera de tomarla cuando a uno le apetece. Sale más económico, es más saludable, la podemos mezclar con otros ingredientes y no está procesada.

Fibra. La avena es un alimento rico en fibra de ahí que aporte las características necesarias para regular el organismo. Gracias a ello, podemos ir al baño con asiduidad, tener un intestino controlado y además ofrece un efecto saciante importante. De esta manera no hará falta comer y picar entre horas, pues ello es lo que nos hace realmente aumentar de peso.

Otras propiedades. Posee un alto contenido en proteínas, vitaminas, hidratos de carbono, minerales tales como calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio y manganeso.

En forma de bol. Los copos de avena, junto a frutos secos y yogur, forman un bol abundante, completo y saludable. Siempre es mejor, como hemos indicado, tomarlo durante el desayuno.

No abusar

Como muchos otros alimentos, aunque sea un alimento saludable, la avena tampoco debe tomarse de forma descontrolada. Abusar de la avena provoca problemas como gases, inflamación del vientre o diarrea.