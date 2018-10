Cómo identificar a una persona drogadicta

Existen una serie de señales que determinan que una persona se comporta de forma extraña, y aunque algunas veces pueden confundirse con otra serie de enfermedades, podrían indicar que tiene una adicción.

Identificar a una persona drogadicta puede resultar algo complejo al principio, especialmente si no la conocemos. Pero si somos pareja o familia entonces no nos costará tanto porque tales personas suelen cambiar de repente de actitud.

Signos para identificar a un drogadicto

Cambio de personalidad. Como decimos, muchos de estos síntomas no tienen por qué estar relacionados con la droga pero suele ser común a las personas que tienen este problema. El afectado suele tener cambios de personalidad bastante bruscos. Mientras que puede mostrarse irritable, enfadado y más irascible de lo normal, al día siguiente estará pletórico y riéndose sin parar.

Temblores o tics. Consumir drogas afecta al cerebro y los drogadictos empiezan a desarrollar temblores o tics difíciles de controlar. Cuando sucede esto puede ser que ya esté consumiendo droga desde hace mucho tiempo.

Insomnio. Otro de los síntomas que explican que una persona es drogadicta tiene que ver con el sueño o descanso. Normalmente tienen insomnio, pero pueden acabar casi todo el día durmiendo. De esta manera se descontrolan los hábitos y rutinas.

Aspecto desaliñado. Si siempre ha sido alguien que ha cuidado su aspecto, y de pronto va sucio y mal cuidado también podría estar consumiendo drogas. Si bien puede indicar muchas otras cosas, como pasar por una etapa de depresión algo complicada de llevar.

Sale continuamente sobre todo por las noches. Cuando se cambia la manera de divertirnos por otras formas indica que hay un problema. Esto sucede cuando la persona drogadicta sale más de lo normal, cambia de amistades y se pasa las noches fuera de casa o llega muy tarde.

No come y está pálido. Hay muchos otros factores que establecen que una persona tiene problemas cuando tiene mal aspecto y sobre todo no come como es debido. Pero esta señal suele ser común a los drogadictos. Normalmente, tienen un aspecto pálido casi siempre, con muchas ojeras y prácticamente no comen.

Reacciones violentas. Si la persona no suele ser así y de pronto se muestra violento, enfadado, participa en peleas y tiene una actitud amenazante es que tiene un problema de adicción.