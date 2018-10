Cómo tratar con personas hipocondríacas

Cuando cruzamos la línea de querer saber sobre nuestra salud a estar obsesionados por ella entonces aparecen toda serie de problemas hipocondríacos. La OMS tipifica a la hipocondría como una enfermedad englobada como neurosis, trastornos de la personalidad y otros trastornos mentales no psicóticos.

Convivir y tratar con personas hipocondríacas no es nada fácil. Especialmente porque llegan a un estado de preocupación tal que puede afectar profundamente a todos los estamentos de su vida.

Maneras de tratar a un hipocondríaco

Las personas que tienen esta enfermedad acaban obsesionándose tanto por su salud que se pasan el día leyendo información sobre posibles problemas y van a la consulta del médico.

Paciencia y comunicación. Por todos estos problemas, tratar con esta clase de personas no es nada fácil y se necesita paciencia para no caer en el desánimo. La comunicación con toda la familia es importante para hacerle ver que no está enfermo y que se preocupa por algo que realmente no existe.

Información. Para ello deberemos explicarle en qué consiste cada enfermedad y acompañarlo en su proceso haciendo más fácil su problema.

Saber escuchar. El hipocondríaco habla constantemente de la enfermedad que cree o se imagina que tiene. En este sentido, podemos ayudar escuchándole e interesándose por este problema aunque no sea real.

Apoyarle. Cuando se les lleva la contraria, los hipocondríacos se revelan porque piensan que realmente tienen todos los síntomas para mostrar la enfermedad que creen que tienen. Es importante apoyarle en todo momento, especialmente cuando va al médico para dejarle ver que realmente no es tan grave. Debemos mostrarnos en una posición neutral porque si nos ve preocupado sus síntomas pueden aumentar.

Llevar a terapia. Ante todo, debe reconocer su trastorno y cuando el problema es grave es necesario pasar por terapia. Le apoyaremos y estaremos a su lado en estas situaciones e incidiremos en el hecho de que necesita terapia psicológica para tratar su trastorno.

Impedirle que llegue a extremos. La misión del que vive con un hipocondríaco es acompañarlo a lo largo de su trastorno de la mejor manera. Pero también intentaremos calmar en distintas situaciones. Por ejemplo, cuando quiere mirar los síntomas de enfermedades por Internet es saludable hablarle de lo peligroso que puede llegar a ser estar el día controlando este tema.