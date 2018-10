Consecuencias para la salud del efecto rebote de las dietas

Cuando hacemos dieta debemos ponernos en manos de especialistas y seguir sus pautas, pues de lo contrario podemos tener un efecto rebote de las dietas que causa consecuencias en la salud.

Es importante destacar que las dietas milagro no existen. Si bien con ciertas dietas se puede llegar a perder varios kilos en poco tiempo, pero siempre con una alimentación sana y llena de nutrientes.

El efecto rebote de las dietas sobre la salud

Una falta de nutrientes, de carbohidratos e incluso de proteínas durante bastante tiempo tiene consecuencias negativas sobre la salud.

Aumento y descenso de peso de forma rápida. Una gran parte de las llamadas dietas milagro consiguen que se pierda peso de manera bastante rápida pero quienes las practican no acaban alimentándose bien y suben nuevamente sus kilos, siendo una constante. Esto es algo perjudicial porque el cuerpo necesita una estabilidad.

Metabolismo lento. Cuando se hace dieta de manera algo descontrolada se come menos al principio pero posteriormente el cuerpo todavía se encuentra en alerta, por lo que no procesará los alimentos de igual manera que lo hace en un principio. No solo aumentaremos kilos sino que nuestro metabolismo estará más lento.

Problemas coronarios y otros. El efecto rebote de la dietas es muy importante. Si se está bastante tiempo practicando determinadas dietas, el corazón recibe cada vez menos cantidad de sangre para bombear.

Desarrollo de diabetes. Cuando cambiamos de una dieta a otra de manera rápida, los niveles de glucosa en la sangre se disparan y existe el riesgo de sufrir diabetes

Problemas nutricionales. Tras diferentes dietas, el cuerpo no se estabiliza y comer siempre determinados alimentos provoca deficiencias nutricionales como la falta de vitaminas, anemia o falta de hierro. Entonces surgen diversos problemas nutricionales que deben paliarse de inmediato.

Problemas psicológicos. El efecto rebote de las dietas se ve de forma física. La persona suele cambiar de peso de manera muy rápida (bajar de peso y subir kilos de golpe). Por ello, pasa de verse delgada a aumentar su masa muscular y grasa en diferentes partes del cuerpo. De manera que el aspecto físico afecta al ámbito psicológico. Estas personas se ven fracasadas y vulnerables.

Afecta al sistema nervioso. Cuando hay un exceso de grasa corporal pero falta de masa muscular y diversos nutrimentos inorgánicos, el sistema nervioso sufre y pueden producirse diversas crisis.