En qué debemos fijarnos a la hora de comprar un buen jamón cocido

Aunque creamos que el jamón dulce que vemos en el supermercado es un alimento sano, muchas veces no lo es tanto. Pero ello está relacionado en que no solemos comprar jamón de calidad y que muchas veces se atribuye el jamón cocido a sucedáneos que no son realmente jamón.

La mayor parte es fiambre de jamón y, si bien en muchos lugares lo especifica, en otros no. Entonces debemos fijarnos bien en determinados parámetros a la hora de comprar un buen jamón cocido.

¿Qué tendremos en cuenta para comprar un buen jamón cocido?

El precio. Inevitablemente un buen jamón york o cocido tiene un precio mucho más alto que un fiambre. De manera que esto es indispensable para que no nos engañen.

Composición. Otra pista que nos dirá que no se trata de un buen jamón es cuando lleva fécula en su composición. En este caso, no es cocido, sino fiambre.

La forma. El jamón cocido suele presentarse en forma de pera y los fiambres y otros suelen tener forma rectangular, bastante típica del conocido sándwich de jamón y queso que todos hemos comido.

Etiquetado. No solemos fijarnos en las etiquetas y es una de las primeras cosas que debemos mirar. Especialmente si está envasado, el jamón cocido suele indicarse en la etiqueta. Y si estamos en la charcutería, entonces podemos preguntar que nos lo especifiquen claramente si no lo vemos.

Elaboración. A diferencia de los sucedáneos, el jamón cocido se elabora con ingredientes y aditivos autorizados en concentraciones limitadas.

Es mucho más saludable. Esto es algo que no podemos saber con exactitud, pero quizás en las etiquetas y composición sí esté registrado. Debemos tener en cuenta que el jamón cocido suele ser de mayor calidad y es más saludable que el fiambre. Aporta diversidad de nutrientes al contener minerales como el hierro, zinc y sodio, además de vitaminas, como las del grupo B.

Siempre de calidad. Las Denominaciones de Origen y la zona donde se elabora tienen mucho que ver a la hora de comprar un jamón cocido de verdad y de calidad.

Dejarse aconsejar. En los supermercados es algo más complicado, pero si lo compramos en una charcutería o lugar especializado, entonces siempre podemos preguntat al charcutero que es quien entiende más sobre este tipo de producto.