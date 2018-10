Descubre en qué consiste la dieta holandesa

A medida que pasa el tiempo vamos descubriendo nuevas dietas que van perfectas para la salud. Muchas de ellas están relacionadas con los distintos países, así y tal y como conocemos la dieta Mediterránea, ahora se ha puesto de moda la dieta holandesa.

Esta dieta se basa en comer cantidades importantes de yogur, requesón, legumbres, fruta y verdura, entre otros. Veamos en qué consiste.

Cómo es la dieta holandesa

Si bien la dieta Mediterránea es la mejor, según los nutricionistas, gracias a englobar productos de la huerta, de temporada y pocas calorías, la holandesa aporta mayores carbohidratos y productos lácteos.

Entre sus beneficios es que permite bajar de peso de forma bastante rápida, siendo además muy sana para mente y cuerpo. Y esto es lo que persigue toda persona actualmente, por lo que explica su importante éxito actual.

La dieta holandesa también incluye otros alimentos como los pescados, fundamentalmente, el salmón y las sardinas, que son pescados azules, es decir, cuenta con ácidos grasos saludables. Esto nos protege del desarrollo de enfermedades cardiovasculares, pero además engloba muchos lácteos que van bien para fortalecer los huesos y estimular el crecimiento.

La dieta holandesa no incluye alimentos procesados, que quedan prohibidos en cualquier dieta y estilo de vida saludable. Como quieren los nutricionistas, esta dieta incluye raciones más pequeñas cada día y eso es bueno para regular el intestino, porque se basa en comer más veces pero menos cantidad.

Entre otras personas e instituciones, destaca la ONG Intermon Oxfam, que ensalza las bondades de esta dieta porque explican que el tipo de alimentos que consumen los holandeses es fuertemente equilibrado. Otras investigaciones han demostrado que los que toman esta dieta cuentan con habilidades cognitivas mejores que los que no lo hacen.

Que se pongan de moda estas dietas es realmente algo positivo porque son sanas y aportan una serie de nutrientes bastante importantes. Ofrecen además la energía suficiente para encontrarnos bien. Sus vitaminas y minerales cuentam con un efecto saciante importante, esto hace que no haya necesidad de picar cuando no toca, porque como hemos especificado, se come más veces pero con raciones mucho más pequeñas.

Dietas para perder peso

Antes de hacer dieta es importante preguntar a un nutricionista para que nos recomiende cuál es la mejor para cada uno. Tanto la dieta Mediterránea como la holandesa son excepcionales para ello.