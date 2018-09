¿Para qué sirve el cojín de yoga?

El yoga es una práctica que ofrece cantidad de beneficios para el cuerpo y mente. Esta disciplina puede servirse de complementos como cintos, bolster y el cojín de yoga para realizar los ejercicios de una forma mejor, ganar en estabilidad y relajarnos.

En concreto, el cojín para yoga es utilizado, entre distintas funciones, para apoyarnos, meditar y realizar algunos ejercicios.

Por qué utilizar el cojín de yoga

Distintas formas. Lo encontramos de diversas formas, sea rectangular, media luna o bien circular, y gracias a tener una superficie acolchada ello nos da comodidad a hora de realizar varias posturas.

Ganamos en fuerza. Si bien no son productos imprescindibles, porque es un accesorio, complementa perfectamente a la hora de ganar en flexibilidad, fuerza, equilibrio…

Para meditar. Una de las funciones más importantes del cojín de yoga es que usa para sentarse o estirarse durante la meditación.

Ganar estabilidad. Cuando la superficie no es la adecuada o bien no es estable, y no hay una esterilla a mano, estos accesorios también sirven para ganar estabilidad.

Consejos a la hora de obtenerlo

Como vemos hay de diversas medidas y tipos de cojines y su precio depende de la calidad de cada uno. Si solemos practicar yoga de forma asidua entonces es mejor adquirir uno que sea fuerte y nos pueda durar a lo largo del tiempo porque lo utilizaremos bastantes veces para diversos usos.

Primero nos informaremos de cómo deben ser los accesorios para practicar yoga. En el caso del cojín de yoga preguntaremos a los profesionales tanto del establecimiento como del centro donde se suele practicar esta disciplina.

Recomendamos adquirir aquellos que estén realizados con materiales agradables al tacto, con fundas, impermeables y que transpiren con facilidad por si hacemos ejercicio y se queda impregnado en sudor.

En cuanto al tamaño, lo mejor será que se adapte a las dimensiones de nuestro cuerpo. Si es demasiado grande está claro que será algo incómodo. El relleno también debe mirarse bien, pues no es necesario mucho pero poco no es recomendable. De igual manera, tendremos en cuenta el peso, porque si lo llevamos de un sitio a otro para hacer clase entonces es mejor que pese poco y no resulte una carga para nosotros.