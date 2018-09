¿Cómo se fortalecen los tríceps?

Fortalecer los brazos es algo indispensable cuando se acumula grasa en esta zona. Así debemos hacer ejercicios específicos para los bíceps y tríceps para ganar fuerza y musculatura.

Mientras que fortalecer los tríceps nos alejará de la flacidez y nuestra apariencia mejorará. Debemos establecer unas rutinas para ganar consistencia en esta zona, quemar grasa, tonificar nuestro puerto y con ello ganar en salud.

Rutinas y consejos para tonificar los tríceps

Pesas

Siguen siendo el ejercicio ideal para ganar músculo en los tríceps y hacer que los brazos estén cada vez más fuertes. Debemos escoger el peso que mejor nos convenga y no empezar con uno alto si todavía no estamos acostumbrados a hacer pesas. Además, estos complementos se necesitan para realizar diversidad de disciplinas y técnicas. A fin de no lesionarnos y hacernos daño, es preciso preguntar por qué tipo de pesa empezamos.

Mancuernas o botellas de agua

Uno de los mejores ejercicios para trabajar los tríceps son las mancuernas o bien las botellas de agua a falta de pesas. Son rutinas sencillas que pueden hacerse a diario. Bien de pie o sentados, se trata de coger la botella de agua (primero con una mano y luego con la otra) para flexionar los brazos y subir y bajar las botellas varias veces. Debemos notar la fuerza que hacemos en la zona cuando practicamos este tipo de ejercicio.

Flexiones

Es otra práctica bastante común para ganar fuerza en los brazos. Nos estiraremos boca abajo con las manos tocando en el suelo y los brazos flexionados. Bajaremos y subiremos varias veces sin tocar el torso al suelo. El número de flexiones debe ir aumentando a medida que pasan los días.

Ejercicios avanzados

Y aquellos que ya están más acostumbrados a hacer ejercicio, pueden entrenar de forma algo más fuerte. En este caso, nos situaremos de forma paralela en el suelo y nos apoyaremos con la punta de los pies y con la palma de una mano; y con la otra, sujetaremos una pesa o mancuerna. Luego moveremos el brazo dejándolo recto hacia el suelo y lo elevaremos siguiendo un arco de 90 grados. Haremos varias repeticiones.

Una rutina fija

Tales ejercicios no sirven de nada si los hacemos una vez a la semana y la otra descansamos. Es importante tener una constancia y seguirlos de forma continuada, según una rutina de trabajos. Es posible que durante un tiempo debamos descansar y tonificar otra zona del cuerpo para no llegar a cansar los brazos.