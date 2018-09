Cómo es una dieta baja en histamina y qué alimentos tomar

Necesitamos histamina en el organismo para que éste funcione correctamente. Pero un aumento de esta hormona puede provocar diversos síntomas e interferir en nuestra salud. Por ello es importante realizar una dieta baja en histamina.

Una de las funciones de esta hormona es la de defender el cuerpo de determinadas enfermedades causadas por virus, bacterias o parásitos.

Claves para seguir una dieta baja en histamina

La mejor dieta es aquella que está formada por alimentos bajos en histamina.

Qué alimentos evitar. Especialmente aquellos que tengan más de 20 mg de amina. Hay una gran variedad pero podemos nombrar: el gluten, los embutidos, los ahumados, café, pescado azul en conserva, soja, tomate, aguacate, marisco, azúcar blanco, naranja, limón, pomelo, frambuesa, entre otros. Lo que está claro es que es mejor evitar los alimentos preparados.

Qué alimentos tomar en la dieta. Los bajos en histamina son las legumbres, leches vegetales excepto la de soja, infusiones en lugar de café o té, pescado blanco fresco, carne fresca de 48 horas en la nevera no congelada, estevia, miel, melazas, yogur de oveja o cabra, manzana, pera, mango, coco, melón, sandía, higos, melocotón, cerezas, etc.

Complementos de la dieta. Para que la histamina no represente un problema, no solamente debe hacerse dieta sino tomar complementos de magnesio, vitamina B6, B12, B9, colina, inositol, metionina, betaína, SAMeE, vitamina C y vitamina B6, entre otros.

Preparar nuestros propios alimentos. Como esta dieta tiene sus propias particularidades, es recomendable hacernos nuestras galletas y pan, pues se busca que sea lo más natural posible. Cuanto más envasado esté un producto, mucho peor.

Comprar todo fresco. O uno se prepara su propia comida o bien otra premisa de una dieta baja en histamina es comprar todo fresco. No es nada fácil pero con paciencia se puede. De todas maneras hemos visto una lista de productos que son óptimos y que podemos comer a diario.

Consultar al médico. Con esta dieta, los niveles de histamina tienden a reducirse, si esto no sucede del todo, entonces hay que buscar otras soluciones. En todo caso, debemos estar controlados por el médico que es quien nos va a dar las bases para empezar esta dieta o proponer otras alternativas.