10 claves de una dieta perfecta para deportistas

Cuando uno hace deporte de forma regular y profesional es importantísimo alimentarse correctamente y seguir una dieta perfecta. El desgaste físico es tan grande que es necesario incluir unas pautas para prevenir enfermedades, lesiones y estar a punto diariamente.

Aconsejamos cuáles son las claves para conseguir una dieta perfecta a la hora de hacer deporte intenso.

Cómo seguir una dieta para deportistas

Dietas personalizadas

Aunque hay una serie de alimentos clave que son los mismos para todas las personas que hacen deporte intenso, lo mejor es que un nutricionista o dietista marque una dieta personalizada según las características de cada persona y del deporte a practicar.

Máxima hidratación

Con el gran esfuerzo que se realiza es normal que se pierdan grandes cantidades de toxinas y sudor que debemos reponer con agua. Lo mejor es hidratarse correctamente y durante todo el día, siempre antes y después de hacer ejercicio.

Control por parte de nutricionistas

El deportista debe rendir al máximo con su ejercicio físico. No vale cualquier dieta ni de cualquier manera. Además de la personalización, un factor esencial es el control de cómo se llega esta dieta. Para esto se realizaran chequeos con el médico, se apunta lo que se come a diario, se regula el peso, las condiciones físicas, etc.

Alimentos con proteínas

En esta dieta se deben incluir alimentos ricos en proteínas pero con poca grasa. Es el caso de los pescados que son fuente esencial de proteínas. Las carnes blancas también son factibles al tener menor contenido en grasa. Aunque de vez en cuando está bien comer carnes rojas de alta calidad.

Alimentos ricos en fibra

No solamente la proteína es buena, en la dieta perfecta para deportistas deben incluirse fibras, tales como frutas, cereales, arroz, pasta… esto ayudará también a limpiar el organismo y regular el ritmo intestinal.

Dieta para acelerar el metabolismo

Va perfecta para eliminar toxinas cuando toca y no retener líquidos ni grasa. Para seguir esta dieta, lo más importante es desayunar de forma abundante, hacer cinco comidas al día de menor cantidad y cenar siempre mucho más ligero y pronto.

Evitar comer carbohidratos de alto índice glucémico

Es mejor no comer este tipo de carbohidratos, como el azúcar, la miel, las patatas, los zumos de frutas azucaradas, o la bollería.

Fuera los excesos

Hay determinados alimentos que quedan prohibidos, de manera que reduciremos aquellos con alto contenido en sal y azúcar. Para hacer deporte, los músculos deben estar en su punto, y evitaremos el alcohol y los zumos tropicales envasados.

Alimentos para los músculos fuertes

Entre los alimentos recomendados en la dieta del deportista está el plátano, que sirve para mantener los músculos fuertes, es fuente de proteína y perfecto en la etapa de recuperación.

Más cantidad de hierro

Debemos pensar que las necesidades de hierro en deportistas son superiores a las de los demás. Por lo que comeremos alimentos ricos en este mineral, como las semillas, las legumbres, el pescado…